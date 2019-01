Il Brazilian jiu jitsu Mens Sana fa il pieno in Basilicata

Benvenuti, Mugnaini, e Becattini protagonisti alla Mediterraneo Cup

SIENA. Inizia in maniera positiva il 2019 per gli atleti Ronin del Team Budo Clan Siena della sezione Brazilian jiu jitsu della Polisportiva Mens Sana: i biancoverdi tornano dalla lunga trasferta in Basilicata di domenica scorsa, 13 gennaio, con un ricco bottino di medaglie. I tre atleti che hanno partecipato alla alla seconda edizione del “Mediterraneo Cup” ad Avigliano (Potenza), hanno portato a casa sei ori, due argenti e un bronzo. Grande prestazione di Fabrizio Benvenuti che, alla sua seconda competizione, si è aggiudicato un oro No Gi juvenille bianca -76.5 kg e oro Gi juvenille bianca -79.3 kg. Ottimi risultati anche per Stefano Mugnaini: iscritto nella categoria adult per trovare avversari con cui confrontarsi, si è confermato al primo posto nel NO GI, con due ori, categoria e assoluto adulti viola e nella lotta con il Kimono: ha poi guadagnato l’argento nella categoria adult viola -94kg. Infine Beatrice Becattini, prima e ultima a salire sul tappeto, ha portato a casa un oro in categoria adulti blu -71.5kg e un bronzo all’assoluto nel NO GI , un argento in categoria con il kimono adulti blu -79.3 kg e oro agli assoluti.