I risultati dell’Uisp Atletica Siena agli Assoluti

Federica Renzi (foto Matteo Bocci)

SIENA. Nell’ultimo weekend di luglio l’Uisp Atletica Siena ha partecipato ai Campionati italiani assoluti di Bressanone, la manifestazione più importante del calendario federale per quanto riguarda i singoli atleti.

Con i colori biancorossoneri, dopo aver conseguito il minimo durante la stagione, era presente Federica Renzi nei 100hs. L’allieva di Stefano Giardi, campionessa toscana assoluta della specialità, ha corso la propria batteria in 14″55 (-0.1) chiudendo quinta, ventesima nella generale, a 4 centesimi dal crono necessario per passare il turno.

In gara anche il bronzo dei campionati europei di Berlino dei 3000 siepi, il carabiniere Yohanes Chiappinelli. Nonostante la prestigiosa medaglia continentale dello scorso anno, l’atleta cresciuto nell’Uisp Atletica Siena e allenato da Maurizio Cito, era alla sua prima presenza nel massimo appuntamento nazionale in pista. Di fronte a validi avversari e compagni di nazionale, Chiappinelli, che sta lavorando per i prossimi mondiali di Doha di fine settembre, ha chiuso al terzo posto in 8’41″73 dietro al vincitore, Ahmed Abdelwahed, 8’31″56, e Osama Zoghlami, 8’35″25.