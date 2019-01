Ginnastica Artistica: a Montelupo biancoverdi fra le protagoniste

Nella prima prova del campionato di serie D arrivano buoni risultati

SIENA. Inizia in maniera positiva l’anno per la sezione Ginnastica Artistica della Polisportiva Mens Sana, impegnata nello scorso week end (19 e 20 gennaio) nella prima prova del Campionato di serie D Fgi di ginnastica artistica femminile a Montelupo Fiorentino.

Nella prima giornata di sabato, per la categoria LA3 Allieve e e LA3 Jr/sr, sono arrivati due quarti posti e un nono posto. La squadra 1 della Mens Sana (Berlese, Vecchiato, Garzella e Pennone) nella categoria Allieve sfiora per poco il podio per qualche piccola sbavatura. La squadra 2 (Fè, Palmieri, Sestini, Nocciarelli) sempre nella categoria Allieve conquista all’esordio un ottimo nono posto, risultato ben al di sopra alle aspettative,. Quarto posto della squadra 3 (Di Cecca, Zanotti, Capapelli, Elena Casamonti, categoria Jr/sr): ottima prova per le ragazze, molte delle quali alla prima esperienza.

Nella seconda giornata, domenica 20 gennaio, sempre a Montelupo Fiorentino, ottimo secondo posto nella categoria LB3 Allieve della squadra 1 (Vittori, Fantini, Romi, Cappelli), con una gara molto precisa di tutte le ragazze. La squadra 2 (Cernuto, Cannoni, Aiello, Parri, categoria Lb3 Jr/Sr) conquista il quarto posto, leggermente al di sotto dei risultati sperati. Troppa emozione alla trave per la squadra 3 (Elisa Casamonti, Anselmi, Centini nella categoria Lb Jr/Sr) che si classifica al nono posto, mentre buon quarto posto nella categoria più alta, la LC Jr/Sr (Landozzi, Bartolini, Borghi, Grandi, Marchetti, Burroni).

“Siamo soddisfatte – commentano le accompagnatrici Sara Fattorini e Francesca Innocenti – di tutte le ragazze che da settembre si stanno impegnando tantissimo. Stiamo cercando di alzare l’asticella degli allenamenti e in alcuni casi si vedono già i risultati. Siamo sicure che lavorando ancora più costantemente e con impegno potremmo raggiungere il ruolo che spetta ad una società storicamente competitiva come la Mens sana in ogni gara che andremo a disputare”.