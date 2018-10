Giada Bernardi campionessa toscana dei 300m

Secondo piazzamento negli 80m per Giulio Casamonti

SIENA. È giunta al traguardo negli ultimi due fine settimana di settembre con l’impegno dei Campionati Toscani, la stagione in pista dell’Uisp Atletica Siena.

I giovani delle categorie ragazzi e cadetti, che comprendono atleti dai 12 ai 15 anni, hanno gareggiato rispettivamente sulle piste di Campi Bisenzio e Grosseto facendo riscontrare dei risultati che confermano il lavoro portato avanti dai tecnici. Un lavoro, quello dei tecnici impegnati con le categorie giovanili, che guarda oltre al risultato e al piazzamento e in cui “le vittorie devono essere solo un percorso”, come ha affermato il responsabile del settore giovanile Giulio De Michele alla luce della vittoria del titolo toscano nei 300m di Giada Bernardi.

Tra i risultati ottenuti dai cadetti sulla pista di Grosseto si segnala infatti il titolo toscano di Giada Bernardi nei 300m, corsi in 42’’94, emersa con pieno merito tra oltre venti atlete, e il secondo piazzamento negli 80m per Giulio Casamonti che stacca un crono di 9’’65.

In gara anche Bianca Floris, quinta nei 1000m in 3’29’’9 e sesta nei 2000m in 7’59’’70; Rosa Russo, quinta nel lancio del martello con 26,13m; Anna Parigi, trentanovesima negli 80m in 12’’29 e quindicesima nel lancio del peso con 6’82m; Martina Brotto ottava nei 1000m in 3’38’’74; Giorgia Vannuzzi, undicesima nei 1000m in 3’55’’62 e ottava nei 2000m in 8’53’’74; Giacomo Frassinelli, undicesimo negli 80m in 9’’90; Pietro Sanarica, quattordicesimo nei 300 metri con 42.5 e undicesimo nel salto in lungo con 5.30; Lorenzo Bianchini nono nel salto in alto con 1.64; Nicola Perugini ventisettesimo nei 1000 metri con 3:28.40 seguito da Duccio Cetoloni in 3:29.65, quest’ultimo nei 2000 metri diciassettesimo con 8’04’’40; Alberto Meacci ventinovesimo nei 1000metri con 3’36’’54.

Tra i risultati dei ragazzi, conseguiti sulla pista di Campi Bisenzio, emerge Lorenzo Ceccherini che ha chiuso secondo nel lancio del peso con 13.74m e secondo nel salto in alto con 1.54m; Tommaso Marra, decimo nei 60Hs in 9’’6 e quarantesimo nel salto in lungo con 3.73m; Eugenio Perugini, ventunesimo nei 1000m in 3’28’’8 e trentaquattresimo nel lancio del vortex con 30.77m; Sofia Gennai, tredicesima nel salto in alto con 1,30m e ottantaduesima nel salto in lungo con 3,18m.; Roberta Papa, trentesima nei 1000m in 3’53’’3; Carlotta Fantauzzo, diciassettesima nei 1000m in 3’38’’9 e undicesima nel lancio del vortex con 35,06m; Valentina Guerranti, sessantaduesima nei 60m in 9’’2.