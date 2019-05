Fine settimana sugli scudi per il CUS Siena JUDO

Ancora vittorie per gli atleti senesi

SIENA. Gli Atleti più e meno giovani del Cus Siena Judo proprio non riescono a far passare un fine settimana senza andare ad occupare i posti più alti dei podi onorando i colori della loro Società

Anche questa settimana infatti grande successo dei Judoka Senesi impegnati su vari tatami.

A Campegine, per il Memorial Bisi – Gran Prix d’Italia, Yuri Ferretti in coppia con Andrea Giani Contini confermano la loro bravura conquistando un primo posto di grande rilievo.

Il quinto posto va a Luca Cavecchia e Omar Pasquinuzzi sempre nello stesso Gran Prix.

Con questa vittoria il giovane campione Yuri Ferretti può ambire alla convocazione per i prossimi europei.

Sempre Ferretti in coppia con Luca Cavecchia nel Tour senior di Koshiki no Kata sale al secondo posto del podio con una medaglia d’argento e alla rappresentanza femminile composta da Serena Castignoni e Daniela De Benedictis nel Criterium Nazionale di Ju No Kata si classificano settime dimostrando un netto miglioramento.

Nel Campionato Nazionale OPEN AICS a Riccione, raggiungono il gradino più alto del podio e diventano Campioni Italiani AICS per la loro categoria: Giulia Nocciolini (-48) Giulio Muzzi (-46) Matilde Berrettini ( -44) e Camilla Cepparulo (-36). Medaglia d’argento per Claudia Cepparulo (-48), bronzo per Niccolò Olla ed un settimo posto per Lorenzo Olla e Davide Tassi.

Al Trofeo interregionale Memorial Bruno Barni, i cussini del gruppo giovanissimi, hanno inanellato una serie di successi salendo tutti sul podio. Hanno raggiunto l’oro: Virginia Vallone, Lisa Giovani, Margherita Benocci, Mariasole Boccacci, Matteo Gabbriellini, Elia Domenichini, Andrea Ermini, Oscar Capezzuoli. Sono arrivati al secondo posto: Gaia Nastasi, Alberto Di Pisello, Tommaso Petricci, Marco Putzu, Daniele Gabbriellini, Luigi Sabatini. Terzi invece: Viola Filippi, Chiara Fantozzi, Manuela Biagi, Emma Nastasi, Elvira Cannoni, Alice Mariotti, Melissa Finotti, Emma Benza, Daniel Khanbekyan, Pietro Mariotti, Leonardo Benza e Gregorio Vigni. Questa bellissima prestazione ha permesso alla società da loro rappresentata, il CUS SIENA JUDO, di classificarsi al secondo posto su 35 Società partecipanti, dopo la squadra di casa Accademia Prato.

Ultima chicca, nella premiazione de Master, effettuata dalla FIJLKAM sabato al PalaPellicone a Lido di Ostia, è stato premiato, insieme a tutti gli atleti italiani, Valerio Romeo per i risultati internazionali conseguiti nel 2018, bronzo europeo nella competizione a squadre.