Ego Handball vince con Gaeta ma non si qualifica

La vittoria di Bressanone estromette i senesi dalla final eight di Coppa Italia

SIENA. Non riesce alla Ego Handball Siena la storica impresa di qualificarsi alla Final8 di Coppa Italia. Nonostante la vittoria dei ragazzi di Alessandro Fusina contro Gaeta per 23-31 che chiude in bellezza il girone di andata, il successo di Bressanone su Cologne per 33-24 non consente alla Ego di staccare il biglietto per Trieste. Importantissima vittoria per i senesi, che tornano così alla vittoria alla prima uscita del 2019.

Primo tempo a lungo in vantaggio per la Ego che al 16’ guida la gara 6-9-. Gaeta recupera terreno ed al 23’ pareggia con Marino su rigore (10-10). Borgianni riporta in vantaggio la Ego, ma la squadra di casa impatta nuovamente con Di Giulio. I senesi tornano avanti ed al 25’ conducono 11-12. Lombardi pareggia di nuovo al 27’, ma la Ego torna ancora in vantaggio ed al 28’ è avanti i due reti (12-14). Gaeta torna a una rete di vantaggio, ma una bellissima azione dei senesi chiude la prima parte di gara sul 13-15.

Gaeta apre le marcature della seconda parte di gioco, ma la Ego Handball risponde con tre realizzazioni consecutive (14-18 al 4’). La squadra di casa accorcia le distanze con due reti consecutive e al 9’ le due squadre sono divise da una sola rete di differenza (19-20 al 10’). La Ego trova due reti consecutive e fissa il punteggio a lungo sul 19-22. Gaeta sblocca il risultato, ma Siena tiene la testa (21-26 al 20’). I padroni di casa trovano due reti di fila, ma i senesi amministrano il vantaggio e si portano a casa il risultato per 23-31.

“Abbiamo ottenuto una vittoria importantissima – ha commentato Alessandro Fusina – sia per il peso del risultato ma soprattutto per come è stata ottenuta. Abbiamo fatto una prestazione convincente, di squadra, mettendo in campo tutto quello su cui ci eravamo preparati. Abbiamo giocato con due diversi sistemi difensivi, che si sono rivelati entrambi efficaci, e che la squadra ha saputo recepire adattandosi con rapidità. Credo che questa sia stata la chiave per vincere. Sapevamo che l’accesso alla Coppa Italia non dipendeva solo da noi, ma siamo comunque consapevoli di aver fatto quello che dovevamo. Adesso dobbiamo concentrarci sul proseguimento del campionato”.