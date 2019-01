Ego Handball Siena: Il girone di ritorno inizia da Fondi

Nella gara di andata i senesi, all’esordio assoluto al PalaEstra e nella massima serie, rimediarono un pareggio (30-30)

SIENA. Il Campionato è giunto al girone di boa e domani, sabato 19 gennaio, la Ego Handball Siena torna in campo per la prima di ritorno a Fondi (ore 19.00). Nella gara di andata i senesi, all’esordio assoluto al PalaEstra e nella massima serie, rimediarono un pareggio (30-30). Da allora entrambe le squadre sono cresciute, con Fondi che precede la formazione di Alessandro Fusina di un solo punto in classifica.

“Fondi ha allestito squadra competitiva ed ambiziosa – racconta l’allenatore della Ego – ed il risultato è stato subito evidente perché si sono qualificati per Final Eight di Coppa Italia. Ha fatto degli investimenti importanti cambiando diversi giocatori ed inserendo due stranieri, Leal e Travar che sono tra i migliori del campionato, oltre a giocatori italiani importanti. Noi vogliamo ripartire dalla bella vittoria a Gaeta della scorsa settimana, giocando con lo stesso ritmo e lo stesso impegno. Non siamo più una novità del campionato e penso che tra le due società ci sia tanto rispetto. Sarà una partita equilibrata, in cui saranno i dettagli a fare la differenza. Ci siamo allenati duramente durante questa settimana, lavorando all’inserimento di Sivic che si è presentato con un ritardo di preparazione, ma sta già ritornando in forma. Non escludo che domani potrebbe essere in campo”.

Già in settimana il giocatore bosniaco si era detto entusiasta di essere a Siena e molto determinato a dare il suo contributo alla squadra.

“Sono molto contento di giocare con la maglia della Ego Handball Siena – ha detto in settimana Sivic – perché credo sia una buona squadra e potremo fare bene. Sono un tiratore, posso giocare dietro ed essere efficace sia in attacco che in difesa. Penso di poter dare il mio contributo sia in fase offensiva, che in difesa e mettendomi a disposizione del resto della squadra per aiutarla a segnare”.

“A Gaeta è stata una partita tirata – racconta il pivot Edoardo Borgianni – siamo stati bravi a dare la spinta decisiva nel secondo tempo che ci ha permesso di vincere. Siamo abbastanza soddisfatti del girone di andata e adesso siamo determinati e concentrati per affrontare il girone di ritorno”.

L’incontro tra Banca Popolare Fondi e Ego Handball Siena avrà inizio alle ore 19 e sarà trasmesso in diretta su Pallamano TV e sulla pagina Facebook HC Fondi.