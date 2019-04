Ego Handball Siena di scena a Cassano Magnago

Una settimana molto intensa per la formazione senese, che sabato ospiterà Gaeta al PalaEstra per la gara che chiuderà la stagione

SIENA. Ultima trasferta della stagione per la Ego Handball Siena che domani, mercoledì 1 maggio, alle 21 sarà a Cassano Magnago per la penultima giornata di ritorno. Una settimana molto intensa per la formazione senese, che sabato ospiterà Gaeta al PalaEstra per la gara che chiuderà la stagione. Nonostante la salvezza già ampiamente raggiunta, quella di Cassano sarà una sfida che i senesi si preparano ad affrontare vogliosi di riscattare la sconfitta subita al PalaEstra nella gara di andata che costò la partecipazione alla Coppa Italia alla formazione guidata da Alessandro Fusina.

“La partita di domani a Cassano si presenta come una partita difficilissima – spiega l’allenatore della Ego – perché loro si sono rivelati una sorpresa positiva in questa stagione ma soprattutto perché stanno lottando per il quarto posto in classifica con Fasano per centrare le semifinali scudetto. Saranno intenzionati a continuare la loro striscia positiva. Noi non abbiamo nulla da perdere, però è nostra caratteristica affrontare ogni partita con l’atteggiamento che ci ha contraddistinto tutta la stagione ed andremo a Cassano cercando di vincere la partita, poi il campo darà il verdetto”.

“Non sarà una partita facile – commenta il portiere della Ego Handball Facundo Garcia- ma andiamo a Cassano con la voglia di vincere, anche se sappiamo che sarà una partita molto dura. Cassano ha fatto un ottimo campionato e vorrà certamente vincere per centrare il quarto posto ed accedere così tra le finaliste della stagione , ma noi vogliamo dire la nostra”.

La partita tra Cassano Magnago ed Ego Handball Siena sarà trasmessa in diretta streaming su Pallamano tv (www.pallamano.tv) e sulla pagina facebook della società ospitante.

La Ego Handball che sabato chiuderà la stagione al PalaEstra contro Gaeta (ore 18.30).