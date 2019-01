Ego Handball Siena: arriva Adnan Sivic

Classe 1998, Sivic arriva direttamente dal Linz, squadra austriaca della prima lega, e va ad arricchire il reparto terzini della formazione senese

SIENA. La Ego Handball Siena comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Adnan Sivic, croato di nascita, ma in possesso anche di passaporto bosniaco che gli consente di essere uno dei giocatori della nazionale.

“Sono molto soddisfatto che la società sia riuscita a chiudere l’accordo con Sivic – racconta Alessandro Fusina –. E’ un giocatore giovane, ma che ha già una grandissima esperienza a livello internazionale. E’ un terzino destro, mancino, un ottimo giocatore che ho seguito per diversi anni e che rappresenta un innesto importante in vista della seconda parte di stagione in cui i club italiani si sono rafforzati rendendo il proseguo del campionato decisamente più esaltante”.

“Sono molto contento di poter vestire la maglia della Ego Handball– afferma Sivic – e di vivere questa esperienza a Siena che credo possa essere molto importante per la mia carriera”.