Ego Handball Siena arriva a Conversano

Un sfida molto difficile per gli uomini di Fusina, reduci dallo spettacolare pareggio contro Pressano al PalaEstra di domenica scorsa

SIENA. Lunga trasferta per la Ego Handball che sabato 6 ottobre alle ore 19.00 giocherà a Conversano contro la prima della classe. Finalista dello scorso campionato, la squadra guidata da Alessandro Tarafino, guida la classifica a sette punti insieme a Bolzano. Un sfida molto difficile per gli uomini di Fusina, reduci dallo spettacolare pareggio contro Pressano al PalaEstra di domenica scorsa. I senesi si presentano alla sfida ancora a ranghi ridotti, visto l’infortunio del capitano Francesco Bevanati riportato nella partita del PalaEstra contro Pressano, e ancora privi di Jan Knoll, ai box per un problema alla schiena, ed Edoardo Borgianni non ancora recuperato appieno.

“La partita di Conversano – ci racconta Alessandro Fusina – rappresenta insieme a quella di Bolzano una delle trasferte più impegnative per quanto riguarda la forza dell’avversario, che in questo primo scorcio di campionato ha già dimostrato tutto il suo valore. Ha mantenuto l’ossatura generale della squadra che è arrivata in finale scudetto la scorsa stagione, ma si è ulteriormente rinforzata con innesti di qualità. Ha acquisito un portiere di notevole valore ed esperienza come il brasiliano Pedro Henrique Hermones Silva ed il terzino destro lituano Paulius Orlovskis. Hanno recuperato completamente il centrale della Nazionale Ardian Iballi, che l’anno scorso è rientrato a metà stagione per un infortunio al ginocchio e che è senza dubbio una delle armi in più a disposizione di Tarafino rispetto alla passata stagione. Il vero colpo di mercato è stato a mio avviso quello di Pasquale Maione, trasferitosi a Conversano dopo tanti anni con la maglia del Fasano, fresco vincitore dello scudetto. È attualmente ancora il miglior pivot italiano, un giocatore che sposta gli equilibri di una squadra, di un gioco e di conseguenza gli obiettivi stagionali”.

Una trasferta molto difficile per la Ego Siena, non ancora al completo.

“Anche questa settimana non ci siamo potuti allenare al completo – continua Fusina-. Non abbiamo ancora Borgianni a completa disposizione e non ci saranno né il capitano Bevanati, che ha subito la frattura ad un dito nella partita contro Pressano nè Jan Knoll, ancora fermo. Noi non ci nascondiamo. Siamo ancora un cantiere aperto, ma abbiamo intrapreso un percorso diretto alla salvezza e stiamo dando il massimo per le potenzialità che abbiamo. Ci stiamo allenando quotidianamente con impegno e andiamo a Conversano con i piedi per terra, ma con tanta voglia di lottare e dare battaglia in campo”.

La partita tra Conversano ed Ego Handball Siena sarà trasmessa in diretta streaming su Pallamano tv (www.pallamano.tv) e sulla pagina facebook della pallamano Conversano.