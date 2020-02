Ego Handball: grande attesa per la difficile sfida di Bolzano

Una sfida difficile per gli uomini di Boris Lisica, che ha dovuto fare i conti con numerosi acciacchi

SIENA. Seconda trasferta di fila per la Ego Handball Siena, che domani, sabato 8 febbraio, alle 19 sarà impegnata sul campo del Palaresia contro i Campioni d’Italia di Bolzano. Una sfida difficile per gli uomini di Boris Lisica, che ha dovuto fare i conti con numerosi acciacchi.

“Siamo già alla quarta giornata di ritorno – ha commentato Boris Lisica – e ci aspetta ancora una trasferta in Alto Adige. Affronteremo Bolzano, una squadra che ha ripreso il campionato alla grande con tre vittorie in altrettante partite e che in questo momento è molto pericolosa. Noi dobbiamo convivere con numerosi infortuni ma dobbiamo affrontare la partita concentrandosi sulle nostre cose, cercando di giocare una gara di livello per tutti i sessanta minuti. I ragazzi hanno lavorato duramente e sono pronti a questa nuova battaglia”.

La partita sarà trasmessa in diretta su Pallamano TV e sulla pagina facebook della società ospitante.

Ad aprire la quarta giornata di ritorno sarà la gara tra Fondi e Sassari (ore 18.00); alle 18.30 sarà invece la volta della sfida tra Sassari e Merano; Conversano e Brixen si affronteranno alle 19.30; le sfide tra Gaeta e Pressano (ore 20.00) e tra Cologne e Trieste (ore 20.30) chiuderanno il sabato di pallamano. A dare il quadro completo della giornata sarà la sfida tra Fasano e Cassano Magnago, domenica 9 febbraio alle 16.

Si ricorda che è attiva la prevendita online per le Finals di Coppa Italia. I biglietti sono disponibili sul circuito Ciaotickets, in prevendita sul sito web ciaotickets.com attraverso la pagina www.ciaotickets.com/finals-coppa-italia-handball, oltre che nei punti vendita convenzionati (www.ciaotickets.com/punti-vendita) o direttamente al PalaEstra nei giorni delle gare.