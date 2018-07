EGO Handball Cup 2018: apertura con Martin Castrogiovanni

Appuntamento per la serata di presentazione del torneo il 26 luglio al PalaEstra

SIENA. È iniziato il conto alla rovescia per la Ego Handball Cup 2018, che prenderà il via il prossimo 27 luglio al PalaEstra di Siena.

A fare da antipasto alla pallamano giocata, sarà la serata di presentazione del torneo, che si terrà al PalaEstra giovedì 26 luglio alle ore 21.30 e che vedrà anche la partecipazione di Martin Castrogiovanni, testimonial dell’evento.

Le ostilità sul campo si apriranno venerdì alle 19 con i tedeschi del Gummersbach contro i norvegesi del St Hallvard ed a seguire, alle 21.15, i francesi dell’Usam Nimes Gard contro i danesi del Sydhavsoerne. Sabato 28 luglio le partite inizieranno alle ore 10 con St Hallvard contro la Ego Handball Siena, mentre alle 12.15 sarà la volta di West Wien e Sydhavsoerne. Nel pomeriggio alle ore 18 si affronteranno Gummersbach e Ego Handball, mentre alle 21.30 la giornata si concluderà con Usam e West Wien. Prima della partita con i francesi si svolgerà un’esibizione della squadra di handball in carrozzina ASALB Bastia Umbra.

Domenica sono in programma le finali: alle 11 si terrà la finale per il quinto posto, alle 15 quella per il terzo mentre la finalissima è in programma alle ore 17.15. Alla fine della gara è prevista la premiazione, con la consegna del trofeo realizzato da Marcello Silvestrini, che vedrà la presenza di Martin Castrogiovanni e del giornalista e conduttore Sky Stefano Meloccaro.

I biglietti per assistere alla Ego Handball Cup sono disponibili online al link https://www.ciaotickets.com/categoria/altri-sport e presso la biglietteria del PalaEstra con il seguente orario: giovedì 26 luglio dalle 19.30 alle 22, venerdì 27 dalle 17 alle 21.30, sabato 28 dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 22, domenica 29 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20.