Ego Handball contro Cologne in diretta tv

SIENA. Domenica in diretta televisiva su Sportitalia per la Ego Handball Siena che domenica 31 marzo alle 17.15 affronterà Cologne, prima della pausa di campionato per la doppia sfida della Nazionale contro la Slovacchia. I senesi si presentano alla sfida determinati ad ottenere un risultato positivo in ottica salvezza, ma ben consapevoli delle difficoltà che la sfida presenta.

“Cologne è una formazione difficile da affrontare – spiega Alessandro Fusina – che ha fin qui, come noi, abbia fatto un cammino in questo campionato. Anche se ci segue in classifica, è riuscita ad ottenere risultati e vittorie importanti durante la stagione. È una squadra giovane, che fa della corsa la sua arma in più, ma a noi questo deve importare poco, perché dal punto fisico e mentale giochiamo senza pressione e vogliamo far bene per chiudere la stagione confrontandoci e giocando al meglio delle nostre capacità”.

“Veniamo dalla vittoria con Bressanone – dice il giocatore della Ego Handball Davide Bellini – che forse è stata la nostra miglior prestazione stagionale. Adesso ci aspetta la sfida a Cologne, contro cui all’andata abbiamo giocato un’ottima partita, vincendo al PalaEstra. Siamo consapevoli che in trasferta è tutto più difficile, ma andremo là per giocarcela ed ottenere i punti che ci mancano per raggiungere la salvezza matematica”.

La sfida tra Cologne ed Ego Handball Siena chiuderà la decima di ritorno. Ad aprire la giornata domani saranno Gaeta e Junior Fasano (18.00); a seguire la sfida tra Trieste e Fondi (18.30), mentre alle 19 si affronteranno Brixen e Cigoli, Bozen e Cassano Magnano e Merano e Pressano; chiuderà il sabato pallamanistico la sfida tra Bologna che ospiterà Conversano.

La partita tra Cologne ed Ego Handball Siena sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia (canale 60 DTT & 225 SKY) alle 17.15.