“Domenica giochiamo noi”: iniziativa della Polisportiva al Palaestra

Dalle 17 alle 19 domenica 31 marzo due ore di giochi con gare di tiro libero e tornei

SIENA. Due ore di giochi, con tornei quattro contro quattro, gare di tiro libero e pane e nutella per i bambini. E’ l’iniziativa “Domenica giochiamo noi”, organizzata sul campo centrale del Palaestra dalla Polisportiva Mens Sana 1871 con la sezione Minibasket e la collaborazione di alcuni tifosi di basket. Dalle ore 17 alle ore 19, domenica prossima, 31 marzo, una manifestazione per stare insieme e divertirsi, aperta a tutti e a ingresso libero. Per informazioni è possibile contattare la segreteria della Polisportiva al 057747298, Sergio 347 3190068, Michele 328 9462731