CUS Siena JUDO; Atene, Pordenone e Perugia per raccogliere medaglie

Buoni risultati che fanno presagire grandi prestazioni in futuro

SIENA. Sabato 23, ad Atene lo junior Simone Muzzi in azzurro, alla prova ellenica di Coppa Europa, parte bene passando i primi turni preliminari battendo il greco Dimitrios Spyropoulos per poi essere fermato dal moldavo Marc Latisev e chiudendo agli ottavi. Buona prova per un neofito, in questo tipo di competizioni.

Lo stesso giorno a Pordenone, nella prima prova della Coppa Europa di Kata (prove tecniche), il nostro Yuri Ferretti in coppia con Andrea Giani Contini si classificano sesti dietro alla compagine francese che ha monopolizzato quasi tutta la classifica. Il giorno successivo, nella prova di Gran Prix “Trofeo Villanova”, si rifanno salendo al primo posto con un punteggio altissimo (515 punti) nelle forme della decisione (Kime no kata). I loro compagni si classificano al quinto posto rispettivamente: Samuel Picciafuochi e Riccardo Pinto nelle forme al suolo (Katame no kata), Luca Cavecchia e Yuri Ferretti nelle forme antiche (Koshiki no kata) mentre le neofite a questo tipo di manifestazioni, Serena Castignoni e Daniela De Benedictis nelle forme dalla cedevolezza (Ju no Kata) si classificano none.

A Perugia, tra sabato e domenica, i giovani nel trofeo internazionale Umbria Young – Cantine Lungarotti, si comportano bene in una gara difficile con presenze di livello elevato.

Negli UNDER 18, solo podio per Matteo Galasso che si classifica terzo, i più quotati Giacomo Laghi e Jacopo Olla non riescono a uscire dai preliminari classificandosi al nono posto.

Negli UNDER 13, molti dei quali alle prime armi, ottimo il comportamento di Camilla Cepparulo e Alessandro Prestigi che agguantano l’oro nelle loro rispettive categorie, Davide Tassi si classifica terzo e Matilde Berrettini sfiora il podio con un buon quinto posto.

Ora gli UNDER 15, con alcuni di loro più navigati, danno vita a una gara nella quale hanno provato nuove soluzioni, sia di peso sia di tecnica, per sperimentare quello che potrebbe essere il loro stato a settembre. Le ragazze, alle quali diamo la precedenza, sempre in primo piano con Giulia Nocciolini oro a 44 chili e Claudia Cepparulo a 48; nei ragazzi, bel secondo posto di Giulio Muzzi (46 chili) mentre terzi Pietro Cresti (46 chili) e Niccolò Olla a 50 chili. Per Pietro Nunziata, Lorenzo Olla e Guido Maffei, bella prestazione che li mette ai piedi del podio.

In complesso prestazione generale, dei ragazzi del PalaJudo, di alto livello e foriera di grandi margini di crescita.