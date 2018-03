CT: gironi eliminatori della categoria under 12

Il C.T.S. registra con soddisfazione la netta affermazione della squadra "A" del terzetto F.Spezia-Orsini-G.Anselmi Zondadari

SIENA. Nello scorso weekend sono partiti i gironi eliminatori della categoria under 12.

Il C.T.S. partecipa con due squadre maschili, e registra con soddisfazione la netta affermazione della squadra “A” del terzetto F.Spezia-Orsini-G.Anselmi Zondadari.

I nostri portacolori hanno prevalso 3-0 a Vico Alto sul C.T. Paolo Ciampi, grazie alle nette vittorie di Francesco Spezia (62 62 al 4.6 Maggini) e Giulio Orsini (60 60 al 4NC Sanesi) e del doppio Spezia-Orsini 60 60.

La squadra “B” di F.Betti-L.Spezia e De Kruif è stata invece sconfitta in trasferta 3-0 dai ragazzini del T.C. Borgo S.Lorenzo: troppo bravi i giovani borghigiani; i nostri Filippo e Lorenzo hanno pagato dazio alla loro prima esperienza nella categoria.

Sabato prossimo avranno inizio anche i gironi Under 14 e Under 16, con il resto dei nostri agonisti finalmente in pista!

Nella foto Tommaso Fusi, esponente della squadra Under 16.