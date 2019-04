Coppa Città di Siena al PalaJudo

Sette squadre a disputarsi il Memorial “Valeriano Vinciarelli”

SIENA. Si è svolta domenica 7 aprile presso il PalaJudo di Siena la 10° Coppa Città di Siena e 6° Memorial “Valeriano Vinciarelli”, una gara di Kata a squadre cui hanno preso parte oltre 30 coppie rappresentate da atleti di altissimo livello nazionale e internazionale e tra i quali, per la rappresentativa del Veneto hanno gareggiato i campioni del mondo in carica Andrea Fregnan e Pietro Corcioni.

La classifica finale ha visto le squadre cosi classificate:

1° – Rapp. Veneto 46 punti

2° – Rapp. Emilia-Romagna con 32 punti

3° – Rapp. Umbria 31 Punti

4° – Cus Siena 27 punti

5° – Judo Kodokan Empoli 24 punti

6° – Judo Kway Amiatino 12 punti a pari merito con Judo Kodokan Pistoia

La squadra del Cus Siena era formata da Yuri Ferretti, Cesare Gambini, Omar Pasquinuzzi, Riccardo Pinto, Samuel Picciafuochi, Daniela De Benedictis, Serena Castignoni.

Un evento importante che ha visto la presenza presso il nostro PalaJudo di molte persone venute anche da fuori regione per sostenere le loro squadre.

Nel frattempo sabato 6 aprile Andrea Ferretti, già reduce da due importanti impegni internazionali che lo hanno visto classificarsi al secondo e settimo posto in due importanti gare tenutesi in Svizzera, in attesa di partecipare agli assoluti di Torino si è classificato al primo posto nella “2019 Ranking 1000 St. Gallen” vincendo quattro incontri, tutti per ippon, in meno di tre minuti.

Segnaliamo anche il risultato conseguito dal cussino Simone Muzzi che due domeniche fa a Bagno a Ripoli con due incontri vinti e classificandosi secondo ha avuto accesso anche lui alla finale degli assoluti in previsione a Torino il 27 aprile prossimo.