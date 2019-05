Continuano le soddisfazioni per la pallanuoto senese

SIENA. Oggi (5 maggio) sono di turno nel concentramento di Livorno gli Under17 alle 12:00 contro Argentario e gli Under13 alle 17:00 contro i padroni di casa. Gli Under13 di Mister Baldi sono reduci dal doppio successo di domenica scorsa nel concentramento organizzato a Siena contro le due rappresentative fiorentine del Nuoto Life Style A e B con i punteggi di 10-8 e 16-7; sono andati a segno molti dei ragazzi convocati e in particolar modo Milo Capra con 7 reti, Riccardo Meoni con 5, Daniele Tomasselli con 4, Alessandro Di Vita con 3, Ivan Brissoni e Riccardo Tolu con 2 e con 1 rete a testa Matteo Scarpelli, Lorenzo Casini e Zeno Capra. Completavano la lista dei giocatori il portierone Thomas Piseddu, autore di pregevoli parate, e gli esterni Antonio Cercone e Gabriele Grazzini. I punti conquistati la scorsa domenica hanno ben mosso la posizione in classifica e con la partita di domenica, ultima del campionato toscano di categoria, i giovani terribili della Under13 puntano a confermare i progressi visti in campo nelle ultime partite anche se il Livorno nella vasca di casa è avversario temibile.

Nel pieno della bagarre del campionato sono invece gli Under17 di Mister Mancini che domenica contro Argentario sono chiamati ad una difficile prova di contro la squadra che al momento è a punteggio pieno e sembra avere una marcia in più di tutte le altre. Nulla di impossibile però per i ragazzi della Under17 che hanno iniziato la stagione un po’ in sordina, complice anche al giovane età di molti di loro, ma che ormai sembrano aver ben digerito gli insegnamenti del loro allenatore e i ritmi della categoria. Da domenica 12 cominceranno anche gli appuntamenti per la categoria AcquaGol Under11 che vedrà domenica 19 maggio dalle ore 14:00 nell’impianto di casa dell’AcquaCalda il concentramento organizzato da UISP Siena dove circa 100 piccoli atleti saranno impegnati per un intero pomeriggio di partite e divertimento a cui siete tutti invitati.