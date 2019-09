Buone prove dell’Uisp Atletica Siena ai Campionati toscani cadetti

Doppio titolo regionale per Giada Bernardi

SIENA. Ancora un weekend di gare per l’Uisp Atletica Siena che a Piombino ha visto scendere in pista i propri under 16 per i Campionati toscani delle categorie cadetti.

Tra i risultati dei giovani biancorossoneri, emerge il doppio successo della quindicenne Giada Bernardi, vincitrice dei titoli regionali dei 300 ostacoli e dei 300 piani.

Nella prova tra le barriere, la quindicenne allenata da Giulio De Michele ha vinto in 48”14; mentre nella gara in piano si è affermata con 42”28.

Nelle altre gare: ottavo posto per Andrea Ceccherini nell’alto (1.63), nono posto per Anna Parigi nel disco (18.98), quindicesimo Duccio Cetoloni davanti a Eugenio Perugini nei 2000m (7’44”66, 8’13”61), ancora Cetoloni, diciannovesimo, e Perugini, ventiquattresimo, nei 1000m (3’12”09, 3’28”00).