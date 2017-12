Buon 2017 per il Siena Ghibellines Quidditch Club

SIENA. Il Siena Ghibellines Quidditch Club, squadra di “muggle quidditch” cittadina attualmente al quarto posto in Italia, è reduce da un’ottima prova al torneo Italian EQC Qualifier, disputatosi a Milano lo scorso 16 dicembre. La manifestazione ha coinvolto le migliori squadre italiane ed ha rappresentato la fase finale di una dura competizione finalizzata ad assegnare l’ultimo posto disponibile spettante alle quadre del nostro Paese per la prossima European Quidditch Cup (l’equivalente della “Champions League” per il quidditch), che si disputerà in Primavera in Germania.

Il club bianconero era riuscito a strappare per un soffio la qualificazione alla fase finale, classificandosi terzo al torneo interregionale del Centro Italia lo scorso 21 Ottobre (Perugia) e guadagnando così l’accesso alla giornata conclusiva. A Milano i Ghibellines sono però riusciti a gettare letteralmente il cuore oltre l’ostacolo: dopo una partenza in salita con i Gryphons Perugia (140*-110 per gli umbri, dove l’asterisco indica la cattura del “boccino d’oro”), la squadra senese è riuscita ad imporsi con i padroni di casa Milano Meneghins (160*-110) e con gli emiliani dei Manticores Modena (120-90*). Procedendo nel tabellone, i Ghibellines hanno incontrato gli Hinkypunks Bologna Quidditch (campioni del Centro Italia), sui quali sono riusciti ad avere la meglio per 80*-60 grazie ad una insperata cattura del “boccino d’oro” al termine di una partita bella e davvero combattuta. In semifinale con i vicecampioni d’Italia dei Lunatica Brindisi Quidditch, il cercatore senese è stato ancora determinante ed è riuscito a ribaltare il risultato e a condurre la sua squadra in finale con un incredibile punteggio di 110*-100. La finale ha visto contrapposti ai Ghibellines i Green Tauros Quidditch Torino che, favoriti alla vigilia, non hanno avuto difficoltà ad imporsi con un rotondo 280-90* ed a centrare così l’obiettivo della qualificazione europea.

Per il Siena Ghibellines Quidditch Club si tratta di un risultato insperato, conquistato superando squadre con titoli italiani e partecipazioni a tornei internazionali alle spalle. I bianconeri torneranno presto in campo per preparare i prossimi impegni: alcuni giocatori saranno coinvolti già a Gennaio nelle selezioni per la Nazionale Italiana Quidditch (che quest’anno giocherà in casa, visto che proprio l’Italia sarà il Paese ospitante della World Cup 2018, che si disputerà a fine Giugno a Firenze) e la squadra ha già messo nel mirino la partecipazione alla Coppa Italiana Quidditch 2018.

Il “muggle quidditch” è uno sport originariamente ispirato alla saga letteraria di Harry Potter, ma che ormai vive di vita propria. Ideato nel 2005, questo sport fonde elementi del rugby, della pallamano e del basket e vede contrapposte due squadre di sette giocatori ciascuna. Scopo del gioco è segnare all’interno dei tre anelli difesi dalla squadra avversaria (ciascun goal vale 10 punti) e, in ultima analisi, catturare il “boccino d’oro”: la cattura pone fine alla partita e fornisce 30 punti alla squadra che la effettua. Il Siena Ghibellines Quidditch Club è in attività dal 2015 e vanta partecipazioni a tornei nazionali e quattro giocatori convocati nella Nazionale Italiana Quidditch agli Europei del 2017.