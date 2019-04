Baseball: torna in gruppo Dario Osti

Il lanciatore è reduce da una distorsione al collaterale mediale della gamba destra

SIENA. Arriva a pochi giorni dal lancio della prima pallina della stagione 2019 una gran bella notizia per il baseball senese. Torna, infatti, in gruppo il lanciatore Dario Osti, reduce da una distorsione al collaterale mediale della gamba destra, che è risultata, fortunatamente, meno grave del previsto. Già da questo giovedì il numero 13 dell’Estra B.C. Siena è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra.

Il manager bianconero Giusti è riuscito a recuperare, così, il primo dei lanciatori di rilievo del partente Sacchi; Osti entra così a far parte della rotazione bianconera disponibile per domenica assieme a Niccolò Nesti, Filiberto Famà e Fabiangel Garcia Gil.

E’ stato intanto confermato il programma che precederà la partita di domenica tra Siena ed Arezzo, in programma alle 15 allo stadio Antonio Scialoja di Castellina Scalo: dopo la presentazione delle squadre, l’esecuzione dell’inno nazionale da parte del tenore senese Umberto Ceccherini, che per il terzo anno di fila aprirà la stagione del baseball senese, la tradizionale cerimonia del lancio della prima pallina.

C’è interesse, tra gli appassionati, per vedere addosso ai giocatori del Baseball Club Siena le nuove maglie della squadra bianconera, firmate per il terzo anno da Macron, nelle quali campeggerà, per la prima volta, il nome del main sponsor Estra.