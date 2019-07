Baseball: Siena saluta Acea Rosell

Under 15, buon torneo a Pesaro

SIENA – L’Estra Siena Baseball saluta Antonio Roberto Acea Rosell, il tecnico cubano che ha collaborato per questa stagione con la società bianconera e che è pronto a tornare a Cuba.

“I risultati del ritorno del tecnico cubano”, afferma Francesco Giusti, General Manager bianconero, “sono stati molto positivi, non solo per un supporto da un punto di vista tecnico, ma anche per l’aiuto che ha dato nella promozione del baseball, con le sue molte presenze registrate nelle scuole primarie e con il ritorno dei campi estivi, quest’anno targati EduCamp CONI, che si sono svolti al campo scuola di Siena grazi all’organizzazione del Siena Baseball e con la presenza costanze di Acea”.

Per salutare Acea Rosell la società bianconera ha organizzato un’apericena, che si svolgerà nell’area verde prospicente il campo “Antonio Scialoja” di Castellina Scalo, martedì 30 luglio alle ore 19.30.

TORNEO DI PESARO – I ragazzi dell’Estra B.C. Siena hanno passato delle belle giornate di sport e divertimento insieme fra partite e momenti di libertà in spiaggia e passeggiate serali in città a Pesaro, la località marchigiana nella quale si è svolto il torneo Under 15 di baseball, da mercoledì a sabato scorsi.

Nella formazione del Siena erano presenti anche due prestiti: Tommaso Nardi della Fiorentina e Patient Ruocco del Padule.

Sul campo si sono battuti e si sono dovuti arrendere, in una delle finaline, solamente dopo il tie-break alla formazione di Porto Sant’Elpidio con il punteggio di 6 a 5.

Il torneo è stato vinto dalla forte formazione dello Junior Rimini.

Tirso Petraccone