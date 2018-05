Baseball: Siena a Perugia cerca la vittoria

SIENA. B.C. Siena sarà impegnata oggi (13 giugno) alle 15, a Perugia, per cercare di ritrovare se stessa e soprattutto la vittoria, affrontando i padroni di casa terzi nella classifica del girone e squadra rivelazione di questo campionato, guidati dal nuovo manager Mirko Bacchiorri, tra i giocatori più forti della storia del baseball perugino, adesso impegnato come allenatore.

La formazione umbra, formata da atleti veterani e nuove leve provenienti dalle categorie giovanili, domenica scorsa è uscita sconfitta 4 a 14 dal confronto con l’Arezzo capolista, ma, in questa prima parte di campionato, ha dimostrato di saper affrontare le avversità grazie ad un forte attacco. Punto debole è però, per stessa ammissione dell’ambiente perugino, la difesa, che appare ancora da definire e sistemare.

I bianconeri si troveranno dinanzi i lanci dell’italo-venezuelano Jesus Martinez, lanciatore mancino che sa mettere in difficoltà gli avversari, ma anche su Daniel Marsili, esperto lanciatore che vanta, l’anno passato, un’esperienza in serie B.

Per la trasferta in terra umbra, Siena riesce a recuperare Dario Osti sul monte di lancio, mentre è certo che i bianconeri potranno contare su Miguel Bonilla anche come lanciatore, visto l’esito positivo delle delucidazioni richieste dal manager Giusti alla Federazione per l’utilizzo del lanciatore non AFI (atleta di formazione italiana) in serie C.

Le altre sfide del girone J – Lo Junior Firenze cerca la prima vittoria della stagione, ospitando il Cosmos di San Casciano Val di Pesa. Il Padule Sesto Fiorentino è nettamente favorita in occasione del confronto con le Nuove Pantere Lucca, così come l’Arezzo, che affronterà i Lancers Lastra a Signa. Massa e Thunders Salerno si affronteranno per la classica sfida di metà classifica.

Serie C – Girone J – Settima giornata di andata – Domenica 13 maggio, ore 15

Lancers Lastra a Signa – BSC Arezzo

Junior Firenze – Cosmos San Casciano Val di Pesa

Padule Sesto Fiorentino – Nuove Pantere Lucca

Perugia Baseball – Estra Chianti Banca B.C. Siena

ABC Massa – Thunders Salerno

Classifica: Padule Sesto Fiorentino e BSC Arezzo .1000 (6-0); Perugia Baseball .667 (4-2); ABC Massa .600 (3-2); Thunders Salerno .500 (3-3); Cosmos San Casciano Val di Pesa .400 (2-3); Lancers Lastra a Signa .333 (2-3); Estra Chianti Banca B.C. Siena .200 (1-4); Nuove Pantere Lucca .167 (1-5); Junior Firenze 0 (0-5). *ABC Massa, Cosmos San Casciano Val di Pesa, Estra Chianti Banca B.C. Siena, Junior Firenze una partita in meno.

GIOVANILI

L’Under 12 Estra IlMastro.it B.C. Siena sarà impegnata questa domenica da un concentramento, sulla carta molto equilibrato, che si svolgerà in quel di Capannori (Lucca). I bianconeri di Langialonga e Cencioni (.143, 1-6) dovranno affrontare i Lancers Lastra a Signa (.250, 1-3) alle 13 ed il Lucca (.167, 1-5) alle 17.

NAZIONALE SOFTBALL

Dopo essere stata protagonista domenica passata contro il Montegranaro giocando con la casacca della Sestese Sesto Fiorentino in serie A1 softball (1 su 3 nel box con un punto battuto a casa ed un punto segnato in difesa e quattro eliminazioni in difesa come ricevitore in gara 1 vinta 3-1 dalla Sestese, 3 su 4 in battuta con un punto battuta a casa, quattro eliminazioni e 5 assistenze in gara 2, vinta 3-2 dalla Sestese al tie break, con la Benvenuti schierata in seconda base ed autrice del singolo che al primo extra inning ha portato a casa il punto del 3 a 2 per la Sestese), Gaia Benvenuti ha vestito la casacca del "Talent Team" azzurro, la squadra che, partendo da un bacino di una quarantina di atlete under 23, si ritrova ogni settimana per lavorare in vista degli appuntamenti delle nazionali.

L’atleta di Castelnuovo Berardenga classe 2001 è scesa in campo a Saronno lo scorso 10 maggio appunto con le azzurre dell’Italia “Talent Team”, che hanno sconfitto 5-1 la locale formazione di A1. La Benvenuti, partita titolare, è stata schierata come ricevitore.