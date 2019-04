Baseball: Siena affronta Arezzo nell’opening day

Cencioni, Acea e Giusti a Fiumicino

SIENA. Allo stadio Antonio Scialoja di Castellina Scalo per l’opening day di domenica 7 aprile, che vedrà affrontarsi l’Estra B.C. Siena e l’Arezzo.

L’appuntamento – previsto per le ore 15 con il lancio della prima palla affidato alla maestra Margherita Fontani, la docente all’elementare Saffi di Siena che nell’anno scolastico 1978-1979 dette il via alla storia del batti e corri senese, ed il sindaco di Monteriggioni, Raffaella Senesi – sarà preceduto dalla presentazione delle squadre e dall’esecuzione dell’Inno nazionale italiano, che, come avviene da tre anni a questa parte, sarà intonato dal tenore senese Umberto Ceccherini.

Arbitreranno l’incontro i signori Sergio Persico (arbitro capo) ed Ildo Guazzini (arbitro di base).

“CHELLAVOX” SPEAKER BIANCONERO – Da quest’anno, come ha annunciato la società bianconera, lo speaker delle partite casalinghe del Siena sarà il noto vocalist senese Cristian Chellini, entusiasta del nuovo incarico: “Non vero l’ora di iniziare questa nuova avventura”, ha affermato il popolare “Chellavox” sui social.

COACH ACEA PROPAGANDA IL MATCH – Nella giornata di venerdì, il coach bianconero Antonio Acea ha incontrato i genitori dei bambini della scuola primaria di Castellina Scalo, per invitarli ad assistere al match assieme ai ragazzi dell’Under 12 e dell’Under 15 bianconera, a riposo questo weekend.

SIENA CON DUE ASSENTI – All’Estra mancheranno gli infortunati Orrù (stagione finita per lui, in conseguenza di un brutto incidente stradale) ed Acquaviva (stop per una settimana). Il partente bianconero sarà, come al solito, Miguel Sacchi, in batteria con Dario Querci. A rilevare il lanciatore partente bianconero, sarà pronto nel bullpen il rientrante Dario Osti. Nell’Arezzo giocheranno gli ex bianconeri German de Jesus e Polanco, ceduti in prestito questo inverno alla società del Presidente Baldini.

UNDER 9 A LUCCA – L’Under 9 Estra Wolves B.C. Siena sarà impegnata a Lucca nel primo concentramento del “Batti e Cresci”, il mini torneo che coinvolgerà i bambini dei cosiddetti “Esordienti”. Avversari dei piccoli senesi, accompagnati dal tecnico Paolo Cencioni, il Lucca ed il Padule.

Prima giornata (andata 07/04/2019 – ritorno 02/06/2019) ore 15.00 – Opening Day

Estra B.C. Siena – Chimet BSC Arezzo (arbitro capo Sig. Sergio Persico, arbitro di base Sig. Ildo Guazzini)

Franchigia Firenze Chianti – ASD Nuove Pantere Lucca

ABC Massa – Lancers B.C. CSO-Panamed Lastra a Signa (26/05 ore 15)

CUS Perugia A.S.D. – Polisportiva Padule Baseball

Roster serie C Estra B.C. Siena 2019

Numero di casacca Giocatore Anno di nascita Ruolo Batte Tira Provenienza Atleta di formazione italiana (AFI) 5 Acquaviva Daniele 1998 Esterno Destro Destro AFI 31 Calzati Marco 1995 Terza base – Esterno Destro Destro Cosmos San Casciano Val di Pesa AFI 40 Cerreti Michele 1990 Esterno – Terza base Destro Destro Cosmos San Casciano Val di Pesa AFI 2 Collalti Jacopo 1988 Esterno Destro Destro AFI 73 Famà Filiberto 1996 Seconda base – Lanciatore Destro Destro Cosmos San Casciano Val di Pesa AFI 16 Garcia Gil Fabiangel 1995 Lanciatore Destro Destro AFI 35 Hernandez Camilo Anyelo José 1980 Esterno Destro Destro NON AFI 3 Kamachi Masanori 1976 Seconda base – Battitore designato Destro Destro NON AFI 4 Kurti Besart 1984 Esterno Destro Destro NON AFI 10 Lala Davit 1995 Esterno – Seconda base Destro Destro AFI 99 Modesti Emanuele 1985 Esterno Destro e Sinistro Destro AFI 78 Moresi Andrea 1996 Esterno Destro Destro Cosmos San Casciano Val di Pesa AFI 34 Nesti Niccolò 1996 Prima base – lanciatore Destro Sinistro Antella Baseball AFI 9 Orrù Iacopo 1995 Interbase – Terza base Destro Destro AFI 17 Osti Dario 2000 Lanciatore – Esterno Destro Destro AFI 8 Otanez Berroa Ismael 1996 Interbase Destro Destro NON AFI 27 Querci Dario 2000 Ricevitore Destro Destro AFI 23 Rodriguez Antonio Carmelo 1973 Terza base Destro Destro NON AFI 8 Rodriguez Garcia Deury Francisco 1983 Terza base – Ricevitore Destro Destro NON AFI 50 Rudaj Kujtim 1991 Terza base – Interbase Destro Destro Cosmos San Casciano Val di Pesa NON AFI 19 Sacchi Miguel 2000 Lanciatore Destro Destro AFI 4 Tiggui Jahmal 2002 Esterno Destro Destro AFI

Cessioni: Miguel Antonio Bonilla Castro (Franchigia Firenze, svincolato), Euridis Martinez Holguin (Fiorentina Baseball, svincolato), Jeisis German de Jesus e Polanco Polanco Juan Carlos (Arezzo, entrambi in prestito), Andrea Lucattelli ed Alessandro Persico (Junior Grosseto, entrambi svincolati).