Baseball serie C: ultima di campionato per Siena

SIENA. Ultima giornata di campionato per il B.C. Siena a Lastra a Signa contro i lancieri. La partita è stata anticipata, a causa degli impegni sul diamante lastrigiano della serie B, a sabato pomeriggio (play ball alle 15.30).

La gara di andata, giocata all’Antonio Scialoja il 27 maggio, ha rappresentato la fondamentale inversione di marcia nel campionato dei senesi, che dopo aver battuto i Lancers tra le mura amiche (12-1 per manifesta al 7’) hanno inanellato altri sette successi su 8 partite giocate (unico stop la “giornata no” con il Salerno in Campania), una media promozione che ha proiettato i bianconeri nel gruppo di testa. Quella di fine maggio fu la partita dei lanciatori bianconeri: una sola valida concessa agli avversari al 6’ dal lanciatore partente bianconero Miguel Sacchi (che mise a segno 7 strike out in 6 riprese lanciate), un rilievo maestoso di Otanez (3 battitori affrontati, 10 lanci dei quali un solo ball e ben 9 strike per 3 agilissimi strike out). Il tutto coronato dal lunghissimo fuoricampo da 3 punti messo a segno da Jeisis German per chiudere la partita.

Lastra a Signa non è comunque una squadra da sottovalutare. Domenica scorsa ha infatti battuto il Massa e già all’andata fece vedere buone cose contro i bianconeri, al di là del risultato finale, tanto che nel girone di ritorno ha comunque vinto 4 partite su 8. Quello che è certo è che i bianconeri, che hanno mandato il lanciatore partente della scorsa stagione, Euridis Martinez, a giocare con la Fiorentina in serie B, senza di fatto aggiungere pedine importanti al proprio organico, hanno giocato in questo 2018 meglio della scorsa stagione, partita con la speranza di una promozione e conclusa mestamente all’ultimo posto. “All’andata potevamo fare molto di più”, ha detto il manager bianconero Francesco Giusti, “dato che abbiamo lasciato, in attacco, 11 uomini sulle basi in sette inning disputati. Dobbiamo essere più cattivi e più concreti in attacco, oltre ad essere accorti e poco fallosi in difesa”.

Arbitrerà la partita il Sig. Guidelli di Arezzo.

Serie C – Girone J – Nona giornata di ritorno

Domenica 29 luglio 2018 ore 15

Perugia – Massa

Lancers Lastra a Signa – Estra Chianti Banca B.C. Siena (sabato 28 ore 15.30)

Padule Sesto Fiorentino – Junior Firenze 12-0 al 6′ (giocata il 06/06)

BSC Arezzo – Cosmos San Casciano Val di Pesa (domenica 29 ore 16)

Nuove Pantere Lucca – Thunders Salerno (domenica 29 ore 10)

Classifica: Padule Baseball .889 (16-2); Thunders Salerno .765 (13-4); BSC Arezzo .688 (11-5); Perugia Baseball .647 (11-6); Estra Chianti Banca Siena .563 (9-7); ABC Massa .375 (6-11); Lancers Lastra a Signa .375 (6-10); Cosmos San Casciano Val di Pesa .313 (5-11); Nuove Pantere Lucca .294 (5-13); Junior Firenze .059 (1-16).

Note: Padule già promosso ai playoff per la serie B.