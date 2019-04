Baseball/Serie C. Estra a Firenze, U15 sabato in casa

SIENA Estra B.C. Siena alla prova del riscatto, domenica alle 15, sul campo della Fiorentina, sperando di uscire vittoriosa dallo stadio di Campo di Marte per rimettersi subito in carreggiata. E’ così che si può riassumere la seconda giornata di campionato, importante per capire le velleità dei bianconeri, sconfitti all’esordio in casa per 8 a 2 dall’Arezzo.

La squadra del manager Giusti dovrà, soprattutto, cambiare musica soprattutto in attacco, più che sterile nella gara dell’esordio, come lo era stato durante l’intero precampionato.

LA PROBABILE FORMAZIONE – I bianconeri probabilmente si presenteranno in campo con la medesima formazione vista in campo domenica contro l’Arezzo, eccetto l’assente Cerreti: Miguel Sacchi sarà il lanciatore partente, in batteria con il ricevitore Querci ed, agli interni, Nesti o Osti in prima, Kamachi in seconda, Otanez o Rudaj all’interbase, uno dei due Rodriguez in terza, mentre ampia è la scelta per i tre esterni, con Moresi, che con l’Arezzo non è sceso in campo, pronto a guadagnarsi il posto da titolare. I bianconeri probabilmente si presenteranno in campo con la medesima formazione vista in campo domenica contro l’Arezzo, eccetto l’assente Cerreti: Miguel Sacchi sarà il lanciatore partente, in batteria con il ricevitore Querci ed, agli interni, Nesti o Osti in prima, Kamachi in seconda, Otanez o Rudaj all’interbase, uno dei due Rodriguez in terza, mentre ampia è la scelta per i tre esterni, con Moresi, che con l’Arezzo non è sceso in campo, pronto a guadagnarsi il posto da titolare.

INCOGNITA MALTEMPO – Le previsioni per domenica su Firenze non lasciano presagire nulla di buono. Il meteo del Lamma dà il 90% di probabilità di pioggia, con temporali e schiarite, mettendo così a serio rischio la disputa dell’incontro. In caso di impraticabilità di campo, l’arbitro capo potrebbe decidere di attendere mezz’ora dall’inizio dell’incontro (o fermare la gara per massimo trenta minuti), dopo di che ne verrebbe deciso il rinvio. Qualora, però, l’incontro fosse iniziato e si fossero disputati almeno 5 inning, il risultato sarebbe invece acquisito.

ARBITRERA’ SANZI – A prendere eventuali decisioni in merito alla disputa dell’incontro sarà l’arbitro Carmine Sanzi, esperto umpire aretino.

ORRU’ OPERATO – E’ stato operato nella giornata di venerdì l’interbase bianconero Jacopo Orrù, infortunatosi alla caviglia a seguito di un incidente stradale a poche ore dalla vigilia del campionato. Per lui stagione finita.

UNDER 15 IN CASA, UNDER 12 A MASSA – Sabato pomeriggio, alle ore 16, l’Under 15 dell’Estra B.C. Siena affronterà in casa il B.S.C. Grosseto White Dragons per la terza giornata di campionato. Terzo incontro stagionale anche per l’Under 12, in trasferta a Massa, domenica in un doppio incontro con inizio alle ore 10.