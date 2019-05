Baseball: Memorial Sacchi nella Nobile Contrada dell’Oca

SIENA – Nel 2015 Siena piangeva la scomparsa di Gabriele Sacchi, arbitro federale di baseball, contradaiolo dell’Oca e padre di Miguel, che oggi è il lanciatore partente della serie C bianconera.

Gabriele si era sempre contraddistinto per la sua cordialità, il suo sorriso e la sua presenza confortante dentro e fuori dal campo di baseball, oltre che per l’essere un padre premuroso ed attento nel seguire il proprio figlio.

Dal giugno 2015 la Nobile Contrada dell’Oca ha deciso di ricordare la memoria di Gabriele con un giornata di divertimento per le cittine ed i cittini dei gruppi piccoli delle Contrade, che quest’anno si è svolta alle Fonti di Fontebranda, nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio, inserita nel programma della Festa Titolare della Contrada.

Con la collaborazione del Siena Baseball, rappresentato dal General Manager Giusti, dai tecnici Acea Rosell e Cencioni e da numerosi giocatori della C e dell’Under 15 dell’Estra Baseball Club Siena, guidati dagli ocaioli Miguel Sacchi, lanciatore della C. e Dario Querci, ricevitore della seniores senese, nella zona delle Fonti è stato installato il tunnel di battuta gonfiabile della Federazione Baseball dove era possibile anche battere con la macchina lanciapalle, una stazione per la battuta dal supporto rappresentato dal “batting tee” ed un’area dove veniva organizzata una partitella a ranghi misti tra cittine e cittini delle diciassette Contrade.

Al termine, nelle stanze degli Anatroccoli, appena inaugurate dietro gli ex lavatoi di Fontebranda, l’Oca ha organizzato per tutti la merenda.

Tirso Petraccone