Baseball: l’U12 senese al Torneo di Pesaro

SIENA.

SIENA. Ha preso il via il 19° torneo giovanile “Città di Pesaro”, 5° memorial Valentino Galeri, con le categorie Under 12 e Under 15. Un torneo nato negli anni 2000, al quale quest’anno prenderà parte, con la rappresentativa Under 12, Siena Baseball. Sarà una tre giorni di baseball dove i ragazzi avranno modo di divertirsi e fare un sano gioco agonistico.

Le squadre, provenienti da varie parti d’Italia, la dicono lunga sul valore di questo torneo giunto al suo 19° anno. Le squadre partecipanti per la categoria Under 12 sono, oltre al Siena, il Pesaro, Reggio Emilia, Fano, Rho (Mi) e Chianti (Fi).

Il calendario, dopo le prime sfide di qualificazione di giovedì (i bianconeri sono stati inseriti nel girone A con i padroni di casa ed i Reggio Rays), vedrà, per venerdì e sabato, le sfide tra i due gironi, con le finali in programma nella giornata di sabato.

Il roster dei bianconeri sarà rinforzato dagli atleti del BSC Grosseto Lisci Thomas e Mangani Leonardo. Con la squadra saranno presenti gli allenatori Paolo Cencioni ed Antonello Langialonga.