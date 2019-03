Baseball Giovanili: tre sconfitte per le squadre dell’Estra

Il cambio generazionale pone di fronte squadre “nuove”, cioè ragazzi che hanno appena valicato il passaggio di categoria, che si trovano a giocare contro più “esperti” giocatori in procinto di passare al livello superiore.

Tirso Petraccone

SIENA – Tre sconfitte per le giovanili bianconere, targate Estra, impegnate nella prima giornata di campionato. Sabato pomeriggio, allo stadio “Antonio Scialoja” di Castellina Scalo, gli Under 15 bianconeri hanno perso 26 a 0 con i Red Lions Fiorentina. Domenica mattina, invece, doppio incontro e doppia sconfitta per l’Under 12 ad Antella (Bagno a Ripoli) contro i padroni di casa: 12 – 18 e 15 – 20.