Baseball giovanile: il minibaseball dell’Estra B.C. Siena a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Si è tenuto un nuovo turno di gioco e di incontri per il mini baseball toscano, riservato agli Under 9, domenica scorsa a Sesto Fiorentino.

Tra le varie società toscane che hanno partecipato alla giornata organizzata dal Padule Sesto Fiorentino e dalla Sestese Softball per festeggiare, rispettivamente, la promozione in serie B baseball ed A1 softball, anche alcuni piccoli dell’Estra B.C. Siena, accompagnati dal tecnico Paolo Cencioni.

Il campo del Padule Field di Sesto Fiorentino, per l’occasione, era stato suddiviso in diversi diamanti di dimensioni più ridotte ed adatti alle capacità degli atleti in erba.

Alla fine premiazioni e merenda per tutti.