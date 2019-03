Baseball: attacco poco produttivo, Siena ko a Firenze

FIRENZE – Nel pomeriggio di domenica, in diretta televisiva sul canale 196, la Franchigia Firenze ha sconfitto l’Estra B.C. Siena per 5-0, al termine di un incontro caratterizzato da una legnata del fiorentino Pena (autore anche di un doppio) che ha messo a segno un lunghissimo inside the park homer (fuoricampo interno) sul rilievo bianconero Famà.

Ottima la prestazione sul monte di Miguel Sacchi, che ha confermato, anche in questa seconda amichevole stagionale, numeri degni di altra categoria (in due partite, tra quella con lo Junior Grosseto e quella con la Fiorentina, 6 riprese lanciate, 1 solo punto subito), per i bianconeri la sonora bocciatura è invece arrivata in attacco, con solo 3 battute valide racimolata in nove inning.

“C’è ancora molto da lavorare”, ha affermato il manager Giusti, “sia in battuta che in attacco, perché abbiamo lasciato troppi uomini in base e non abbiamo saputo ben gestire le occasioni che ci sono state offerte dagli avversari”.

Bene, invece, la difesa, che non ha compiuto errori gravi e che si è dimostrata solida.

Tornando ai lanciatori, eccellente la prestazione del veterano Hernandez, entrato al 7′ ed autore di una eccellente prova sul monte. Oltre a lui, in pedana lo staff tecnico bianconero ha utilizzato Osti (salito al 5′ al posto di Sacchi), Famà e Nesti.

Da segnalare, oltre all’esordio in bianconero del neo acquisto Rudaj, anche l’esordio assoluto con una formazione seniores del giovane poggibonsese Jahmal Tiggui (2002),

Tirso Petraccone Da segnalare, infine, tra gli avversari, l’ex bianconero Bonilla, interbase partente ma poco produttivo in attacco (0/3 per lui)..

L’Estra è scesa in campo con Otanez Berroa (interbase), Deury Rodriguez (ricevitore al posto del titolare Querci, assente), Moresi (esterno centro), Kamachi (seconda base), Calzati (esterno destro), il nuovo arrivo Rudaj (terza base), Nesti (prima base), Cerreti (esterno sinistro), Famà (battitore designato), con Sacchi lanciatore partente.