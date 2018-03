Baseball: annullata l’amichevole col Padule

Un successo il baseball alla "Palestra dei Talenti"

SIENA. E’ stata annullata su richiesta del Padule Sesto Fiorentino, società ospitante, l’amichevole tra la Chianti Banca ed il sodalizio fiorentino, in programma questa domenica allo stadio del baseball di Sesto.

E’ dunque rimandato l’esordio in Spring Training del sodalizio bianconero, che, tra pioggia, neve e maltempo ha fino ad oggi effettuato solo pochi allenamenti all’aperto. “Così è difficile”, afferma il General Manager bianconero Francesco Giusti, “soprattutto per i lanciatori che sono impossibilitati a lanciare con continuità dal monte di lancio. Speriamo domenica prossima di poter scendere in campo a Livorno contro la squadra labronica che milita in serie B, altrimenti per assurdo ci troveremo a giocare la prima volta in campionato e non è una bella cosa”.

Venendo al baseball giovanile, domenica 11 alle ore 11, all’Antonio Scialoja di Castellina Scalo, ci proverà comunque la squadra Under 12, che affronterà i pari età dell’Antella di Bagno a Ripoli. A seguire, nel pomeriggio, una Festa del Baseball alla quale sono stati invitati tutti i bambini della frazione monteriggionese.

Proprio oggi la FIBS Toscana ha diramato i nomi dei convocati per il nuovo raduno previsto per domenica 18 marzo. Nella categoria Senior League vanno avanti i giocatori della serie C senese Dario Osti ed Andrea Lucattelli, mentre nella Junior League è stato convocato Alessandro Persico. Non ci sono, purtroppo, giocatori tesserati Siena tra i convocati della categoria Little League. Manca anche Tommaso Deidda, che pure è stato recentemente convocato ad un raduno della Nazionale categoria under 12.

SIENA. Stanchi ma felici i tecnici bianconeri Cecilie Mancini e Francesco Giusti a conclusione della prima giornata della “Palestra dei Talenti, laboratori di sport e lifeskilles”, che si è svolta venerdì mattina, 9 marzo, presso la palestra della Media Mattioli. Presenti circa 200 ragazzi delle Medie Mattioli e Cecco Angiolieri, che avevano già conosciuto il baseball a scuola durante le lezioni organizzate in collaborazione proprio con la società senese e che hanno effettuato una nuova esperienza con l’MGDB (il meraviglioso gioco del baseball), provato a rotazione assieme ad altri sport.

“Abbiamo voluto far conoscere l’importanza del gioco di squadra e della collaborazione tra compagni, dapprima con una corsa a staffetta sulle basi e poi facendo provare ai bambini il gioco della palla-base, che insegna la capacità di prendere autonomamente decisioni, che si ripercuotano non solo a proprio vantaggio, ma in modo da favorire i compagni di squadra. aiutandoli a conquistare più basi possibili a seconda di dove si riesce a gettare la pallina, utilizzando le mani anziché la mazza”, affermano i tecnici senesi.

La società bianconera ringrazia in modo particolare la dott.ssa Elena Lorenzini, la dott.ssa Perla Mansholt ed il dott. Gianmarco Bonsanti per averci offerto questa fantastica possibilità.

L’iniziativa sarà replicata venerdì 16 con altre classi della Mattioli e della San Bernardino.