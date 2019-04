Banfi e De Luca al raduno della nazionale juniores

I due rappresentanti della sezione Karate convocati a Riccione

SIENA. Due giorni intesi di allenamenti e preparazione quelli passati a Riccione nell’ultimo week end di aprile dall’alteta Cesare Banfi e dal Maestro Antonio De Luca, rappresentanti della sezione Karate della Polisportiva Mens Sana. I due sono stati infatti convocati per il raduno nazionale Karate Juniores, U 21 e cadetti. “Sono stati due giorni intensi – commenta De Luca – con allenamenti mattina e pomeriggio, molta fatica per gli atleti e di studio per i tecnici. È sempre emozionante ed è sempre istruttivo e costruttivo vivere questi momenti. Per noi, piccola ma “grande” realtà senese, essere presenti è già importante, ma cerchiamo di migliorarci ancora. Sia Cesare che io daremo il centodieci per cento per arrivare a coronare i nostri sogni. Questo è un altro step, prima di gare importanti. Noi ci siamo, la Mens Sana è presente. Prossima tappa il campionato italiano a maggio”.