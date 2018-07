Atletica: Siragusa e Chiappinelli agli Europei di Berlino

Un'agguerrita nazionale italiana in gara dal 6 al 12 agosto

SIENA. Il direttore tecnico delle Squadre nazionali assolute, Elio Locatelli, ha comunicato l’elenco dei convocati alla XXIV edizione dei Campionati Europei, in programma a Berlino (GER) dal 6 al 12 agosto. Sono complessivamente 89 atleti (49 uomini e 40 donne), con i maschi destinati però ad aumentare di un’unità, quando, al termine del raduno dello sprint (in programma al CPO di Formia la prossima settimana), verrà ufficializzato il nome del settimo convocato nel gruppo della staffetta del miglio. Inseriti in squadra, sentito anche il parere del DT delle Squadre giovanili e dello Sviluppo Stefano Baldini, anche tre atleti della categoria Juniores, reduci dalla recente rassegna iridata Under 20 di Tampere (FIN): l’ottocentista Simone Barontini, e i quattrocentisti Elisabetta Vandi ed Edoardo Scotti (quest’ultimo, già quarto frazionista della staffetta 4×400 oro mondiale).

Tra i selezionati, la velocista di Colle Irene Siragusa ed il mezzofondista senese Yohanes Chiappinelli. E’ la seconda squadra più numerosa di sempre iscritta ad un Campionato Europeo, inferiore solo a quella di Monaco 2002, quando a vestire la maglia azzurra furono in 95.