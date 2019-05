Atletica: le allieve Uisp vincono il titolo toscano di prove multiple

SIENA. Inizio di stagione outdoor con un importante alloro per l’Uisp Atletica Siena, che conquista grazie a Emma Sarri, Elena Monciatti, Elena Bucciarelli il titolo toscano di eptathlon allieve.

Le under 18 biancorossonere avevano posto nel mirino questo primo appuntamento stagionale, e, adeguatamente preparate dai tecnici Giulio De Michele e Stefano Giardi, hanno centrato l’obiettivo con un’omogenea prestazione di squadra, arricchita dalla medaglia d’argento individuale di Emma Sarri.

Classe 2002, Sarri è salita sul secondo gradino del podio totalizzando 4.007 punti, grazie a 28”33 nei 200m, 2’42”01 negli 800m, 15”97 nei 100 ostacoli, 1.50m nel salto in alto, 5.18m nel salto in lungo, 10.02m nel peso, 24,48 nel giavellotto. Quarto posto per la coetanea Elena Monciatti (3.771 punti con 1.62m nell’alto), e ottavo posto per l’altra classe 2002 Elena Bucciarelli (3.304 punti).

Il mese di maggio del club senese prosegue ancora con le prove a squadre, come i campionati di società allievi e quelli assoluti in programma il prossimo fine settimana ad Arezzo.

Nella prima fase regionale dei Societari under 18 disputata a Firenze, in evidenza Riccardo Finetti vincitore del lancio del martello (attrezzo da 5kg) con 50”49; Lorenzo Bianchini, secondo nel salto in alto con 1.79m (dopo aver saltato 1.91 al Liberazione), ed Elena Bucciarelli terza nell’asta con 2.70m; mentre nelle gare di contorno del Gran Prix Fidaltoscanaestate, valido riscontro cronometrico degli sprinter della 4×100 assoluta (Jacopo Dringoli, Simone Del Prato, Tommaso Bruni, Claudio Facchielli) che hanno scaldato i motori chiudendo in 43”26.