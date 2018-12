Al PalaEstra Siena affronta il Vero Volley Monza

I lombardi in trasferta hanno già sconfitto Perugia e sono molto temibili

SIENA. Il campionato di pallavolo maschile non si ferma un secondo e Siena torna a giocare domenica 16 dicembre alle ore 18 al PalaEstra. L’avversaria di questo match sarà il Vero Volley Monza di coach Fabio Soli.

Monza occupa in questo momento la sesta posizione di classifica con 16 punti all’attivo che sono frutto di 6 vittorie ottenute nelle prime undici gare disputate. L’ultima di queste è arrivata nello scorso turno di campionato a Bari contro Castellana Grotte. I pugliesi si erano portati sul 2-0 in proprio favore ma a quel punto c’è stata la veemente reazione dei lombardi che prima hanno pareggiato l’incontro e poi lo hanno vinto aggiudicandosi anche il tie break. Top scorer per i monzesi è stato in questa occasione Oleh Plotnytskyi con 21 punti, Simone Buti ne ha messi a segno 13, Donovan Dzavoronok 10, Stefano Giannotti 9.

Monza è un team capace di fare assai bene anche nei match in trasferta: la conferma è arrivata al PalaBarton di Perugia, quando la formazione di coach Soli è andata a vincere al tie break contro la Sir campione d’Italia. I brianzoli sono secondi in Superlega per numero di ace realizzati (75) e sono primi nei muri (108). Hanno nel proprio roster il giocatore che più di tutti eccelle nella specialità dei muri vincenti: si tratta di Viktor Yosifov, che fin qui ne ha messi a segno 31.

Dopo due vittorie consecutive tra le mura amiche (contro Milano e Castellana Grotte) sono arrivate due sconfitte per Siena, a Modena e a Vibo Valentia. “Dovevamo avere un diverso approccio alla partita – ha commentato alla fine della gara in Calabria il libero Andrea Giovi –, non abbiamo approcciato bene la gara e nonostante questo siamo stati comunque abbastanza vicini. Venivamo da prestazioni importanti e stiamo lavorando bene, non dobbiamo fasciarci la testa dopo questa sconfitta però dobbiamo avere un approccio migliore. Riconosciamo comunque il grande merito di Vibo Valentia”.

Arbitreranno la gara Sandro La Micela e Rossella Piana.

Per poter assistere a questa gara è già attiva la prevendita nella piattaforma CiaoTickets e nei punti vendita convenzionati. La biglietteria del PalaEstra aprirà venerdì 14 e sabato 15 dicembre dalle ore 17 alle ore 20. Aprirà poi domenica 16 dicembre, giorno della gara, dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 in poi. La biglietteria del PalaEstra sarà poi aperta per vendere i biglietti per la gara contro Trento (che verrà giocata il 26 dicembre) nei giorni giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 dicembre dalle ore 17 alle 20; e poi lunedì 24 dicembre dalle ore 15,30 alle 18,30 e mercoledì 26 dicembre, giorno del match, dalle ore 10,30 alle 13 e dalle ore 15,30 in poi.