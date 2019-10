A Terrensano si corre la II “Spericolata”

La gara di discesa con i carretti e' l'ultima tappa del campionato Granducato

SIENA.

Domenica 6 Ottobre, a Terrensano la 2° edizione della “La Spericolata” , gara tradizionale dei carretti in discesa

Domenica 6 ottobre tornerà a Siena lungo la Strada di Terrensano e Belcaro un’iniziativa che segue il successo di quella dello scorso 2 dicembre 2018, infatti si svolgerà, meteo permettendo, la 2° edizione della “La Spericolata”, una tradizionale gara dei carretti in discesa. C’è grandissima attesa per questa singolare manifestazione che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Siena ed è inserita nel calendario nazionale della FICS Federazione Italiana Carretti Sportivi (www.fics.it), l’ente che coordina a livello nazionale questo particolare tipo di sport. Inoltre tale gara sarà l’ultima tappa del campionato Granducato (il circuito regionale delle gare dei carretti).

Nata da un’iniziale idea di Riccardo Franceschini, pilota senese che da anni partecipa al campionato regionale di carretti, la manifestazione è organizzata dalla società sportiva CRAL Enti locali di Siena col sostegno del CSI Siena ed in collaborazione con l’associazione Tsunami Soft Air Siena ed il Casentino Racing Team.

La gara dei carretti, per chi non fosse informato al riguardo, è una sfida d’altri tempi, un po’ matta e goliardica; una gara rievocativa ed affascinante che ha come protagonista l’antico gioco di strada dei carrettini con i cuscinetti a sfere, che è stato uno dei principali divertimenti dei ragazzini del dopoguerra sino agli anni ’70 , poi l’avvento del gioco elettronico e l’aumento del traffico stradale ne hanno decretato la scomparsa. Una gara originale e anacronistica al tempo stesso che mette in primo piano l’abilità di guida e la fantasia dei piloti, di chi, con una tuta protettiva, un casco ed un paio di guanti di pelle si lancia su mezzi autocostruiti, con coraggio e temerarietà lungo il percorso, non usando il motore, ma sfruttando solo la forza di gravità in discesa tra curve e tornanti.

Ad oggi si può parlare già di successo, essendo limitato a 40 posti disponibili per le iscrizioni, infatti al momento gli equipaggi preiscritti sono 27, provenienti oltre che da Siena, dalla Valdelsa, dalla lucchesia, dal casentino, dalla Valdera e vi è la presenza di un equipaggio da Parma.

Sono cifre buone per una corsa dei carretti che ricompensa la scelta coraggiosa effettuata dall’associazione CRAL Enti locali e del CSI e della comunità della frazione di Costafabbri di puntare su una manifestazione originale, sportivo-folkloristica come questa al fine di promuovere e valorizzare il territorio della periferia senese e di puntare forte sul tema dell’ecologia e del recupero dei materiali di scarto.

Il pubblico presente avrà la possibilità di ammirare varie tipologie di carretto, infatti il Comitato Organizzatore ha ammesso a partecipare ben 11 categorie ufficiali, tre con ruote cuscinetto (la categoria cuscinetto con equipaggio singolo, la categoria cuscinetto con equipaggio doppio e i carretti tradizionali) ; sei con ruote di gomma (bob singolo, bob doppio, gommato singolo, gommato doppio, kart senza motore e carretto folkloristico); e le due che derivano dal mondo dei velocipedi (le gravity bike e i drift trikes).

Il tracciato di gara è lungo 0,9 Km per una pendenza media del 6,2% e si snoda completamente in via Terrensano e Belcaro; la partenza sarà situata poco sottostante il bivio con il Borgo di Terrensano e l’arrivo sarà ubicato in prossimità dell’incrocio con la Strada Stradale 73 Senese Aretina in località Costafabbri

Il programma della manifestazione prevede 4 discese cronometrate; alle 9,15 vi sarà il warm-up (la discesa di prova necessaria per i piloti per prendere confidenza con il percorso), la prima discesa cronometrata è prevista alle ore 11,00; poi a seguire vi saranno la seconda discesa alle ore 14,00 ed infine la terza alle ore 15,30. Se rimarrà tempo a disposizione è prevista anche una discesa spettacolo di fine manifestazione. Per stilare la classifica verranno prese in esame le due migliori prestazioni cronometriche di ciascun pilota e verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria presente.

Ricordiamo che l’ingresso del pubblico sul tracciato di gara è gratuito. Il Comitato Organizzatore inoltre raccomanda comunque di fare attenzione al passaggio dei carretti, di stare ai lati della strada in posizioni sicure e di limitare il più possibile l’attraversamento della strada.

Per informazioni si può contattare l’organizzatore alla mail info@valdelsaracingteam.it o seguendo la pagina Facebook Granducato Speeddown.