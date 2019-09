Tra venditori di fumo e siti legali: capire Internet

Il web: un’oasi ricca di opportunità

ROMA. Internet è diventato una realtà, sempre più preponderante, tra la popolazione mondiale. Lo confermano, giorno dopo giorno, i dati di accesso e di utilizzo del mezzo stesso, ma anche un’utenza sempre più eterogenea, senza distinzioni di sesso, età, provenienza, livello di istruzione, professione e altri parametri.

Il Global Digital Report del 2019 (curato da We Are Social e Hootsuite) evidenzia infatti una crescita nell’utilizzo del web pari a un milione di persone ogni giorno , come mettono in risalto i dati a seguire:

Gli utenti di telefonia mobile nel mondo sono in crescita di due punti percentuali nell’ultimo anno, corrispondenti a 100 milioni di persone

Gli utenti connessi a Internet sono oltre 4 miliardi, in aumento di 9 punti percentuali rispetto al gennaio del 2018

Sono oltre 3 miliardi gli utenti iscritti ai vari social media nel 2019, con una crescita del 9 per cento rispetto al 2018

L’incremento annuale di coloro che accedono ai social network tramite dispositivi mobili (cellulari e tablet) è pari al 10 per cento

Si tratta di dati importanti, che fanno riflettere. Sì, perché ormai la Rete è divenuta parte integrante del vivere e, nonostante le resistenze, si tratta di un fenomeno praticamente inevitabile. Ogni sfera dell’attività sociale infatti non può più prescindere dalla tecnologia. A partire dalla scuola (con i registri elettronici e le modalità, ormai tutte informatiche, per il reclutamento degli insegnanti, passando per i gruppi Whatsapp dei genitori), fino al commercio, che, oltre ai siti aziendali, deve fare i conti con i social network, con le promozioni telematiche e con le app. Anche i servizi al cittadino, da quelli sanitari a quelli turistici, sono parte integrante di questo percorso virtuale sempre più definito , e le pubbliche amministrazioni e gli utenti si devono piano piano adeguare a un cambiamento epocale, con i suoi vantaggi e svantaggi connessi. Se poi si pensa a tutti i divertimenti presenti in Rete, si capisce quanto questo mondo sia attrattivo: dal mondo del gioco fino a quello della visione di programmi e partite in streaming, passando per i canali musicali, tante e sempre più specifiche sono le opportunità per gli utenti. Ed è anche e soprattutto qui che è necessaria la dovuta attenzione.

Scegliere con consapevolezza si può

La scelta del sito da navigare è importante, perché, insieme alle opportunità, Internet presenta anche rischi connessi alla privacy e alla sicurezza in generale. Bene è sempre verificare la natura della pagina web alla quale si accede, la sua affidabilità, data dalla presenza di informazioni tecniche come partita IVA e indirizzo, ma anche le recensioni degli altri utenti. Queste piccole precauzioni sono utili a capire a cosa ci si trova di fronte: se ad esempio si è interessati al gioco e alle scommesse, si vedrà, proprio dalle recensioni, che Eurobet è uno dei pochi casinò online con licenza . Se invece si sceglie il web per gli acquisti, di sicuro Amazon offre un servizio sicuro e verificato.

Piccoli e semplici trucchi per navigare in sicurezza.