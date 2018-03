Home delivery: la consegna a domicilio traina l’e-commerce

ROMA. Continua a crescere il settore dell’e-commerce: una realtà che prospera in Italia oramai da anni, per via di tutte le sue caratteristiche positive, che lo rendono davvero conveniente. Se c’è un fattore che sta incidendo più di tutti sul successo del commercio elettronico, però, quello è l’home delivery: la consegna a casa, infatti, rappresenta un vero e proprio traino degli acquisti online. Oggi i consumatori si fidano molto di più rispetto al passato, cosa che naturalmente causa meno stress durante l’attesa: il risultato è l’aumento degli acquisti su Internet, proprio per via della sicurezza dell’odierno sistema di home delivery.

E-commerce e home delivery in Italia: i numeri di un doppio successo

Ad oggi sono 19 milioni gli italiani che comprano online: secondo una indagine condotta da Poste Italiane, questa è la quota attuale degli “Internet shopper”. Sono dati molto significativi, perché il numero di consumatori italiani digitali è più che raddoppiato negli ultimi cinque anni. Come già anticipato poco sopra, il fattore cardine dell’acquisto online è oramai diventato quello della consegna a domicilio: l’intero processo, infatti, si completa solo quando il consumatore riceve il pacco ordinato. Se la consegna non avviene, avviene in ritardo o presentando un prodotto danneggiato, l’intero processo si blocca causando sfiducia e diffidenza. Questo in Italia accade sempre più raramente: la logistica degli e-commerce è sempre più curata ed efficiente, così come i sistemi di tracking online in tempo reale, che permettono agli utenti di seguire l’intero percorso del pacco.

Quali sono i principali servizi online con home delivery?

Oggi è possibile trovare in rete svariati settori e servizi che consentono i due aspetti analizzati poco sopra: l’acquisto su Internet e la conseguente consegna a domicilio. Basti pensare a prodotti molto delicati come le bottiglie di vino, ma anche ai tanti negozi di moda che basano sul marchio e sulla logistica perfetta tutto il loro potenziale. Ormai i prodotti (e i servizi) che è possibile comprare online e farsi recapitare a casa sono un’infinità; a tanti di questi ci siamo già “abituati”: si pensi alla vastissima quantità di oggetti che ormai da anni è possibile acquistare su piattaforme come Amazon. Oggi un settore che va molto, accanto a quello dell’e-grocery, è quello della stampa online: infatti, ci sono siti che permettono di creare qualunque tipo di materiale grafico personalizzato direttamente dal proprio portale web. Ad esempio, il sito Doctaprint.it propone la stampa di inviti di compleanno: a partire da dei template, l’utente può personalizzare l’invito come vuole e ricevere direttamente a casa il prodotto finale.

Acquisti online: il boom dell’e-grocery

Come già accennato, uno dei settori più in salute per quanto riguarda lo shopping online, è indubbiamente quello dell’e-grocery: l’alimentare, infatti, è divenuto una delle nicchie più interessanti agli occhi dei consumatori, come testimoniato dai dati del comparto. Secondo l’analisi di Cortilia, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno di massa: la spesa alimentare online con consegna a domicilio ad oggi vale oltre 800 milioni di euro, con un aumento su base annua pari al +37%. Questo dato include due micro-nicchie particolarmente di successo: la vendita di prodotti enogastronomici e naturalmente i supermercati digitali.