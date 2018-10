Tanta Toscana al villaggio contadino di Coldiretti

La manifestazione dal 5 al 7 Ottobre al Circo Massimo di Roma

FIRENZE. Tanta Toscana sarà protagonista alla grande bellezza delle mille campagne italiane che conquista la Capitale con il Villaggio della Coldiretti su 80mila metri quadrati per vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti.

Decine le aziende agricole al Mercato Campagna Amica con formaggi, salumi, vini e molto altro tutto rigorosamente Made in Tuscany. Da non perdere lo street food con le noccioline di Stefania Paggetti di Venturina, il gelato del Podere Paternò di Monterotondo Marittimo e la birra agricola di CaneNero di Badia ad Agnano.

Nella fattoria didattica, dove i bambini possono imparare a pigiare l’uva, a impastare il pane, protagonisti saranno Aisa impianti che organizza laboratori di cucina con gli avanzi, Enrico Papini di Arezzo che insegna a fare l’orto didattico e Giorgio Tesi Group di Pistoia che con il progetto Cosimo degli Alberi porterà i bambini nel magico mondo delle piante.

L’appuntamento è a Roma al Circo Massimo dove accorreranno migliaia di agricoltori dalle diverse regioni, tra i quali una nutrita schiera di toscani, a partire dalle ore 9,00 di Venerdì 5 Ottobre, per far conoscere il lavoro, le produzioni e le ricette della tradizione Made in Italy, per tutto il week end.

Alla tre giorni in rappresentanza delle istituzioni parteciperanno tra gli altri i Vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini, il Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Sindaco di Roma Virginia Raggi insieme al Presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo e al Segretario Generale Vincenzo Gesmundo.

Ci sarà una vera e propria Arca di Noè dove scoprire gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai “Sigilli” di Campagna Amica che presenterà la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia. A rappresentare la biodiversità toscana un carnet di prodotti tra i quali il Fagiolino Zolfino, la Patata Bianca del Melo, il Pomodoro Pisanello e il pecorino Abbucciato Aretino. Nella macelleria del Villaggio si potranno invece apprezzare i salumi della mitica Cinta Senese suino dalla curiosa fascia bianca sul manto scuro.

#STOCOICONTADINI è anche l’unico posto al mondo dove per l’intero week end tutti potranno vivere per una volta l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 5 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato. Ben 9 gli agrichef toscani dietro i fornelli.

Nell’enoteca del villaggio 64 vini toscani in esposizione con degustazioni guidate venerdì 5 alle 18.00 per il Chianti Classico Docg e domenica 7 sempre alle 18 per il vino Nobile di Montepulciano.

Nell’oleoteca la possibilità di assistere dal vivo al miracolo della trasformazione delle olive in extravergine con tutte le dop e igp schierate: presenti l’olio Toscano IGP, il Chianti Classico DOP, il Lucca DOP, il Terre di Siena DOP e Seggiano DOP

Spazio al più grande mercato a chilometri zero con Campagna Amica dove acquistare direttamente dagli agricoltori provenienti da tutta Italia esclusivi souvenir del gusto per se stessi o da regalare agli altri con aree dedicate alla solidarietà per aiutare le categorie più deboli. Un intero settore è dedicato alla pet therapy e al ruolo degli animali nella cura del disagio ma ci sarà anche pompieropoli con un coinvolgente percorso per i più piccoli con tuffi sul telo, ponte tibetano, trave basculante, parete da arrampicata, teleferica e azioni antincendio, anche per imparare a rispettare e a difendere il bosco italiano.

Uno spazio del tutto originale sarà riservato per la generazione dei milleninals, i giovani agricoltori, che parteciperanno ai tavoli di lavoro del Villaggio delle Idee dove daranno un contributo per re-immaginare il futuro della nostra agricoltura sulle nuove frontiere della nutraceutica, il biohacking, l’uso della tecnologia e il sociale.

Nella tenda dell’agriturismo sarà aperto uno spazio per far conoscere le oltre 400 aziende agricole toscane associate al circuito Terranostra Campagna Amica.

Non mancheranno spettacoli di animazione e concerti come le acrobazie degli Sbandieratori Fiorentini, i musici della Giostra del Saracino e gli scatenati giovani della Large Street Band.