L’amore per le tradizioni nella cucina del territorio

al via il corso di Campagna Amica per formare agrichef professionisti negli agriturismi

SAN GIMIGNANO. Quello che un territorio può raccontare passa forse, prima di tutto, dalla tavola. Questo vale ancora di più per le terre di Siena che sull’economia legata all’enogastronomia hanno costruito una storia di secoli perché è intorno ai sapori delle campagne e alla genuinità dei prodotti nostrani che si ritrovano anche la cultura e l’arte senesi. Ecco perché Coldiretti, attraverso un progetto firmato Campagna Amica, vuole aggiungere alla qualità dei prodotti della terra di Siena anche quella della cucina, negli agriturismi. Così, di pari passo vanno due degli elementi principali dell’esclusività territoriale: i prodotti agroalimentari e la sapiente capacità di conoscerli come solo chi li coltiva può fare. Di qui si passa a cucinarli e trasmetterli così al pubblico.

Dalla sicurezza alimentare alla celiachia e intolleranze alimentari, dalla conoscenza di alcuni prodotti tipici come lo zafferano e la chianina fino al tartufo e al grano verna, dagli abbinamenti di vino all’impiattamento, i cuochi della terra porteranno la qualità del territorio in tavola con ricette gourmet e tradizionali.

“Un valore aggiunto al piatto, dato proprio dal fatto che sono gli stessi contadini a coltivare o allevare quel che poi viene cucinato e servito a tavola – commenta Fabrizio Rappuoli, presidente Terranostra Siena – . Il progetto di Campagna Amica che forma Agrichef è quindi una sorta di old cuisine fatta di tradizioni familiari e amore per la terra. Una cucina genuina e verace che mantiene ciò che promette perché nulla è artefatto: ciò che nasce nelle terre di un agriturismo, qui viene cucinato e trasformato in piatto prelibato.

L’appuntamento è all’agriturismo Poderi Arcangelo di Badia a Elmi, San Gimignano, da lunedì 11 fino a mercoledì 13 marzo. Maggiori informazioni allo 057746006, sede Coldiretti provinciale Siena.