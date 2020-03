Il mercato di Campagna Amica trasloca in via Frajese

SIENA. A causa della chiusura di Piazza Amendola per permettere di agevolare le misure di contenimento previste dal Dpcm, a partire da domani, martedi 24 Marzo il mercato di Campagna Amica che, di consuetudine si svolge ogni martedì in Piazza Amendola, si trasferirà. Fino a diversa comunicazione, per i consumatori dei prodotti agroalimentari del territorio la vendita si svolgerà nei locali del Mercato di Via Paolo Frajese, 7 (colonna di S. Marco) mantenendo lo stesso orario (8 -13).

L’appuntamento con la filiera corta rimane poi, come di consueto, sempre in via Frajese 7, ogni giovedì dalle 15 alle 19 e ogni sabatop dalle 8 alle 13.