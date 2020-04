Cia: la Spesa in Campagna Siena arriva nelle case

Barbi: "Noi agricoltori sentiamo più che mai la responsabilità di fornire cibo alla comunità"

SIENA. Le migliori produzioni agricole alimentari, frutto del lavoro quotidiano di 40 aziende senesi, direttamente a casa nei giorni dell’emergenza sanitaria Coronavirus. Al via da martedì 7 aprile il servizio di consegna a domicilio della Bottega della Spesa in Campagna di Siena. La consegna avverrà nel comune di Siena fuori ZTL e nei comuni limitrofi. Spesa di filiera corta di prodotti agroalimentari locali essenziali per i consumi quotidiani: carne bovina e suina, salumi, latticini, pecorino e formaggio vaccino, farine, legumi e cereali e altro.

«In questo momento molto difficile per tutti – sottolinea Roberto Barbi, presidente Spesa in Campagna Siena – noi agricoltori sentiamo più che mai la responsabilità di fornire cibo alla comunità locale, e, visto l’obbligo di restare a casa, ci siamo organizzati per arrivare nelle abitazioni dei nostri concittadini con il nostro servizio di consegna a domicilio».

Già dal 2016, inoltre, la Bottega con sede alla Coroncina (Siena) supporta a titolo completamente gratuito la comunità locale grazie ad un accordo con la Misericordia di Siena: «Lo facciamo attraverso la ridistribuzione di generi alimentari ortofrutticoli alle famiglie in stato di necessità – ricorda il direttore Cia Siena Roberto Bartolini -, in accordo con le segnalazioni del Servizio Sociale Professionale del Comune di Siena per il tramite dei volontari della Misericordia, ai quali accordiamo anche uno sconto sulla spesa per ringraziarli del loro prezioso lavoro».

Il servizio di consegna verrà effettuato nel pomeriggio di martedì e venerdì con ordini che devono arrivare entro le 12 del giorno precedente la consegna. Il listino prezzi, che rappresenta solo una selezione degli oltre 1.000 articoli presenti in Bottega, con tutte le specifiche per le consegne va richiesto via mail all’indirizzo laspesaincampagnasiena@gmail.com ed è possibile scaricarlo dalla pagina facebook @bottega.spesa.campagna.siena oppure whatsapp al numero 3348547406 con il totale dell’ordine da corrispondere.

Per i dettagli su come ordinare, minimi di ordine, contatti potete ordinare sul form https://form.jotform.com/floridocomunicazione.it/bottega-della-spesa-in-campagna. Ricordiamo inoltre che la Bottega della Spesa in Campagna è aperta dal lunedì al sabato, con orario 9.30-13.30 e 14-17.30.

La Bottega della Spesa in Campagna di Siena, attiva dal 2012, è una rete di 40 imprese agricole del territorio senese associate alla Cia Agricoltori Italiani di Siena che si sono riunite in uno spaccio collettivo per vendere direttamente i propri prodotti e offrire al consumatore la possibilità di fare la spesa quotidiana con solo prodotti locali e di filiera corta.