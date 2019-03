Agritur in Toscana: deputati pentastellati in visita

Da venerdì 4 giorni di incontri dei membri 5S in Commissione agricoltura, accompagnati dal Sottosegretario Pesce

TOSCANA. Parte venerdì il tour toscano dei Deputati M5S della Commissione agricoltura che toccherà le province di Livorno, Grosseto, Siena ed Arezzo, accompagnati nella prima tappa dalla sottosegretaria al MIPAAFT Alessandra Pesce. Venerdì 29 Sottosegretaria e Commissari saranno presso la cooperativa Terre dell’etruria, dove verrà presentato il modello gestionale della Società Cooperativa Agricola tra Produttori, che con circa 3500 aziende agricole associate rappresenta una delle più importanti realtà imprenditoriali del mondo agricolo toscano. I commissari proseguiranno il tour visitando la centrale ortofrutticola di Venturina Terme, ed il centro ortofrutticolo di Braccagni.

Sabato mattina si parte con la visita a Sfera agricola che con i suoi 13 ettari, rappresenta la più grande serra idroponica e hi-tech d’Italia proprio nel cuore della Maremma; il pomeriggio di sabato sarà invece dedicato all’allevamento, prima presso l’azienda agricola Saba a Massa Marittima, dove si terrà l’incontro con alcuni allevatori per discutere delle problematiche del settore e dei provvedimenti in corso alla Camera, poi presso La Maremmana, azienda agricola di allevamento bufalino.

Domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile la delegazione guidata dalla portavoce Toscana Chiara Gagnarli, si soffermerà a Montalcino e nella provincia di Arezzo dove visiterà alcune aziende vitivinicole, cerealicole ed ortofrutticole.

Un’occasione fondamentale per poter conoscere diverse realtà del territorio toscano e potersi confrontare sulle necessità e sulle problematiche da affrontare nei vari provvedimenti che arriveranno in Commissione, in primis il decreto emergenze dove trova ampio spazio il tema dell’olivicoltura e della filiera ovicaprina.