Torna la tradizionale “Passo passo pe’ i Rioni”

Si svolgerà domenica 19 Maggio: ilricavato sarà devoluto in beneficenza

SIENA. Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale Passo Passo pe’ i Rioni delle donne delle contrade, che si svolgerà domenica 19 Maggio ed il cui ricavato sarà come sempre devoluto in beneficenza.

A questa edizione è stato abbinato anche un concorso fotografico. In corrispondenza dei 3 Terzi (Città, Camollia e San Martino) saranno posizionate delle particolari cornici all’interno delle quali ogni contrada del terzo di appartenenza (quindi noi al Terzo di Camollia) si scatterà una foto di gruppo che poi dovrà essere pubblicata su Instagram taggando il profilo ufficiale di Passo Passo pe’ Rioni che è #passo_passo_pe_i_rioni. La foto dovrà essere pubblicata una sola volta perchè il concorso sarà vinto dalla foto che ottiene più like e quindi è necessario non disperdere i consensi.

Il ritrovo delle contrade è alle ore 9,30 in Piazza del Campo, partenza alle ore 10. Chiusura iscrizioni 10 maggio. Susanna e Giuditta raccoglieranno le adesioni anche dopo il Pranzo del Piatto, altrimenti contattare Susanna Guarino 3294254695 e Giuditta Moggi 360596619.

Chi fosse impossibilitata a partecipare ma volesse aderire alla beneficenza, può comunque donare la propria quota.