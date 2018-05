Palio: rinviato l’appuntamento del 17 maggio a Mociano

Le persistenti avverse condizioni meteo non consentono il ripristino della pista

Pista di Mociano

MOCIANO. I lavori di addestramento dei cavalli da Palio in programma a Mociano giovedì prossimo, 17 maggio, sono rinviati a data da destinarsi, in quanto le persistenti avverse condizioni meteo non consentono il ripristino della pista.

Rimane confermato l’appuntamento di lunedì prossimo, 21 maggio, alla pista “Il Tamburo” di Monticiano.

Nei prossimi giorni la Commissione Tecnica Comunale provvederà ad aggiornare il calendario degli appuntamenti dei lavori e delle corse di addestramento in modo da poter recuperare le date al momento annullate.