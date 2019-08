Palio: 35 cavalli presentati alla tratta

SIENA. PALIO DEL 16 AGOSTO – ELENCO DEI CAVALLI PRESENTATI ALLA TRATTA

N. CAVALLO SESSO ETA’ MANTO PROPRIETARIO

1 PORTO ALABE C 11 SAURO Fabrizio Brogi

2 UNA PER TUTTI F 6 BAIO Massimo Milani

3 UNGARO DE BONORVA C 6 SAURO Harry Arthur Louis Westerman

4 VIOLENTA DA CLODIA F 6 BAIO Theodore William Thomas Westerman

5 SENNORESA F 8 BAIO Alessio Giannetti

6 VOLPINO C 5 BAIO Dario Colagè

7 SOLU TUE DUE C 8 SAURO Chiara Falciani

8 PREZIOSA PENELOPE F 11 BAIO Sandra Rossi

9 URSELLA F 6 BAIO Giuseppe Corrias

10 TRISTEZZA F 7 BAIO Enzo Tansini

11 SCHIETTA F 9 BAIO Anna Maoddi

12 RIO MANIGOS C 9 BAIO Maurizio Carboni

13 REMOREX C 9 SAURO Massimo Columbu

14 UCALY F 6 SAURO Federico Tarquini

15 SOLEANDROS C 8 BAIO Fabio Fioravanti

16 REO CONFESSO C 9 BAIO Antonino Vallone

17 REMISTIRIO C 9 SAURO Elias Mannucci

18 VERANU C 5 SAURO Carlo Sanna

19 RENALZOS C 9 BAIO Marcello Roti

20 SMERALDO NULESE C 8 BAIO Mark Harris Getty

21 RAKTOU C 9 SAURO Maurizio Farnetani

22 UNIDOS C 6 BAIO Carmen Tiezzi Magi

23 UGAR C 6 BAIO Alessio Bincoletto

24 BOMBARDINO C 7 GRIGIO Mark Harris Getty

25 TORNASOL C 7 BAIO Mark Harris Getty

26 SOLERO C 8 BAIO Mario Savelli

27 UGO RICOTTA C 6 BAIO Paolo Boschi

28 TABACCO C 7 SAURO Antonio Siri

29 TOTTUGODDU C 7 SAURO Camilla Marzi

30 TORNADA F 7 BAIO Samuele Sampieri

31 TEMPESTA DA CLODIA F 7 BAIO Giuliano Sampieri

32 TONINA F 7 GRIGIO Elisabetta Ferrini

33 ROMBO DE SEDINI C 9 SAURO Augusto Posta

34 TOUT BEAU C 7 SAURO Tommaso Furielli

