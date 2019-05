Nella Pantera “Stalloreggi Art & Food – La Notte Bianca Rossa e Celeste”

SIENA. La contrada della Pantera è lieta di poter invitare tutta la cittadinanza alla I edizione di Stalloreggi Art & Food – La Notte Bianca Rossa e Celeste che si terrà venerdì 10 Maggio, dalle ore 18 alle ore 1 in tutta Via Stalloreggi, per l’occasione chiusa al traffico. Questa iniziativa vuole promuovere la riscoperta di quella parte della città che ha da sempre ospitato le botteghe degli artisti senesi, tra cui Duccio di Buoninsegna, e che ancora oggi è fulcro di una fiorente attività artistica.

L’evento vedrà coinvolta la Contrada nelle sue varie espressioni, tutti i commercianti di via Stalloreggi e sarà animata con musica dal vivo, dj set, attività per bambini, giochi, giocolieri e altri artisti di strada per passare una bella serata all’insegna dell’arte, della musica e del buon cibo, per tornare a rivivere una delle zone più antiche di Siena.

Si invita a cittadinanza tutta a partecipare alla manifestazione.