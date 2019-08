L’ambasciatrice della Colombia ospite al Palio di Siena

L'invito è giunto dalla società "Siena in vetrina" e dall'associazione industriali Toscana Sud

SIENA. La società Siena in Vetrina e l’associazione industriali Toscana sud,il giorno 16 agosto in occasione del Palio dell’Assunta,sono onorati di ospitare a Siena S.E. Gloria Isabel Ramirez Rios,ambasciatrice della Colombia.

La visita dell’ambasciatrice ,oltre a far conoscere Siena e le sue bellezze, fornirà l’occasione per organizzare nei prossimi mesi un appuntamento per organizzare un incontro con gli operatori economici senesi.

La foto in allegato dell’ambasciatrice della Colombia con il presidente della repubblica Sergio Mattarella è pubblicata sul sito ufficiale del Quirinale