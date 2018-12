Deliberate le sanzioni del Palio straordinario

SIENA. La Giunta Comunale, questo pomeriggio, ha deliberato le sanzioni relative al Palio straordinario dello scorso 20 ottobre.

A Giovanni Atzeni detto Tittia, fantino della Nobile Contrada del Nicchio è stata applicata la sanzione di una ammonizione.

A Giosuè Carboni detto Carburo, fantino della Contrada della Torre, è stata applicata la sanzione di una ammonizione.

Ad Andrea Mari detto Brio, fantino della Contrada Priora della Civetta, è stata applicata la sanzione di una ammonizione.

Alla Contrada della Chiocciola è stata applicata unadeplorazione e al rappresentante del popolo il veto per 10 anni di far parte della Comparsa della Contrada, oltre all’inibizione, per lo stesso periodo, di ricoprire incarichi soggetti ad approvazione.

Alla Contrada Priora della Civetta è stata applicata la sanzione di una censura.

Alla Nobile Contrada del Nicchio è stata applicata la sanzione di una censura.

Alla Contrada della Tartuca è stata applicata la sanzione di una censura, e al barbaresco il veto per due anni di ricoprire questo ruolo, oltre all’inibizione, per lo stesso periodo, di ricoprire incarichi soggetti ad approvazione.

Alla Contrada della Torre è stata applicata la sanzione di una censura.

Alla Contrada del Valdimontone è stata applicata la sanzione di una deplorazione, e ai due alfieri il veto per 9 anni di far parte della Comparsa della Contrada oltre all’inibizione, per lo stesso periodo, di ricoprire incarichi soggetti ad approvazione.